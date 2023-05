Il paradiso delle signore 7: Roberto accusato da Marco, ma Gemma… | Trama 4 maggio 2023

Anticipazioni puntata 159 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 4 maggio 2023

Marcello (Pietro Masotti) rientra a Milano dopo aver visto Adelaide (Vanessa Gravina), ma mantiene il riserbo su quanto scoperto. Maria (Chiara Russo) scopre che il fidanzato ha dei problemi di lavoro in Australia e prende una decisione riguardo al loro futuro. Vittorio (Alessandro Tersigni) fa gli auguri a Matilde (Chiara Baschetti) per l’inaugurazione della Galleria Milano Moda.

Tancredi (Flavio Parenti) cova ancora gelosia per il rapporto della moglie con Conti. Marco (Moisè Curia) accusa Roberto (Filippo Scarafia) di essere un traditore e minaccia di dire tutto a Gemma (Gaia Bavaro), che, a sorpresa, si presenta in Villa per raccontare una parte della verità riguardante la sua gravidanza.