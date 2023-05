Il Paradiso delle Signore 7 si conclude, intanto la fiction è sbarcata in Spagna!

Mentre in Italia con la puntata del 5 maggio giungono al termine le storie della settima stagione de Il paradiso delle signore, gli spagnoli da meno di un mese stanno iniziando a conoscere il grande magazzino milanese che, da anni, tiene incollati i telespettatori di Rai 1. Dallo scorso 9 aprile, la soap va infatti in onda anche in terra iberica e più precisamente su La1, la rete che ha lanciato Una Vita (Acacias 38).

El paraíso de las señoras, il titolo spagnolo scelto, sta andando in onda, dal lunedì al venerdì alle 17.25 sin dalla prima puntata, ossia dal momento in cui Teresa Iorio (Giusy Buscemi), al fine di fuggire da un matrimonio combinato, è fuggita dalla Sicilia per trasferirsi a Milano, dove avrà modo sia di entrare in contatto con Il Paradiso delle Signore gestito da Pietro Mori (Giuseppe Zeno) e sia di intrecciare, col trascorrere degli episodi, un triangolo amoroso con l’uomo e con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Per la soap campione di ascolti della Rai, che viene trasmessa col doppiaggio in spagnolo, si tratta di un vero e proprio traguardo, dato che è sbarcata su una tv estera, invertendo la tendenza che avviene ormai da diversi anni, ossia quella di fare arrivare i prodotti iberici in Italia.

Questo è il segno della forza de Il Paradiso delle Signore, attualmente composta da 825 episodi e già rinnovata da noi per un’ottava stagione che inizieremo a vedere a fine estate, come sempre. Seguici su Instagram.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione