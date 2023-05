La promessa, trama 1° giugno 2023: il funerale di Tomas

Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 1° giugno 2023

Pia rimprovera Jana per come lucida il pavimento e a quel punto le fa pulire i camini. Lola desidererebbe parlare con Cruz di Tomas. Catalina sta sempre peggio e spiega a Cruz che non intende presenziare al funerale del fratello. Candela e Simona devono cucinare per il rinfresco successivo alle esequie ma Candela riesce a combinare un disastro. A sorpresa, Simona corre in suo aiuto. Manuel prosegue nel suo corteggiamento nei confronti di Jana. Il barone è in ansia: ha paura che l’omicidio di Tomas metta in cattiva luce i Lujan; a tal proposito, Cruz lo informa che Catalina non vuole partecipare al funerale. Il barone tenta invano di convincerla.

Candela annuncia a Pia che dopo il funerale intende lasciare La Promessa. I duchi de Los Infantes non parteciperanno al funerale. Il sergente Funes interroga Jana. Mauro vede Leonor e lei lo bacia di nuovo. Pia, nonostante sia contraria, manda Jana in lavanderia per farle svolgere un lavoro meno pesante. Al funerale partecipano poche persone; Alonso si dispiace per questo e soprattutto per l’assenza di Catalina…. Seguici su Instagram.