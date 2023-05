La promessa: Cruz chiede a Jimena di rimanere! | Trama 30 maggio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 30 maggio 2023

Tutti sconvolti per la morte di Tomas, avvenuta dopo un giorno dal suo matrimonio. Pia si sente male mentre è in cucina con il resto del personale, che pensa che la donna sia agitata a causa dell’omicidio. Cruz fa notare a Manuel che, dopo la morte del fratello, dovrà essere lui a comandare all’interno della famiglia, per mantenerne il prestigio, ma lui ripete che gli interessa solo l’aviazione. Jana giunge nella camera in cui giace il corpo di Tomas per rimettergli la fede, ma viene sorpresa da Lola.

Il sergente Funes va alla tenuta per svolgere le indagini ed eseguire l'autopsia, e subito sospetta che il colpevole sia ancora nella proprietà: l'uomo chiede infatti alla servitù di non allontanarsi. La presenza di Jana inizia a destare dei sospetti. Jimena, ormai vedova dopo la morte di Tomas, vorrebbe lasciare la tenuta per tornare dai suoi genitori, ma Cruz le chiede di restare!