La promessa, anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno 2023

Novità assoluta per Canale 5: il 29 maggio inizia La promessa, nuova produzione spagnola. La telenovela, che solitamente vedremo dal lunedì al venerdì, inizierà con una settimana corta (il 2 giugno non andrà in onda).

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 29 maggio a giovedì 1° giugno 2023

La cameriera Dolores scappa da uomini a cavallo, insieme a sua figlia Mariana e suo figlio neonato. Dolores viene uccisa e il bambino rapito, mentre Mariana riesce a scappare, perché gli uomini la credono morta. Quindici anni dopo, nel 1913, Jana (Mariana) si presenta in veste di cameriera alla tenuta La Promessa, di proprietà della famiglia Lujan, per cercare di scoprire chi ha ucciso sua madre e che fine ha fatto suo fratello. Manuel de Lujaan ha un incidente con l’aereo da lui costruito, Jana lo salva e come ricompensa chiede di essere assunta a tempo pieno. Rivela le sue intenzioni a Tomas, il primogenito di Alonso de Lujan, che le dice di sapere chi ha ucciso Dolores, ma che le rivelerà tutto all’indomani; come pegno le dà la sua fede nuziale, dicendole che gliela potrà restituire il giorno seguente. Tomas affronta immediatamente la matrigna, Cruz, dicendole che ha scoperto che è stata lei a far uccidere Dolores e, per tutta risposta, Cruz lo accoltella..

La Promessa è in pieno scompiglio per la morte di Tomas, avvenuta il giorno successivo al suo matrimonio. Pia ha un malore mentre è in cucina con il resto del personale, che pensa si tratti di agitazione per via dell’omicidio. Cruz parla con Manuel e gli fa notare che, in seguito alla morte del fratello, toccherà a lui assumersi nuovi ruoli di comando all’interno della famiglia per mantenerne il prestigio, ma lui ribadisce che il suo unico interesse è l’aviazione. Jana si intrufola nella stanza in cui giace il corpo di Tomas per rimettergli la fede, ma viene sorpresa da Lola. Il sergente Funes raggiunge la tenuta per condurre le indagini ed eseguire l’autopsia, e chiede alla servitù di non allontanarsi dalla tenuta, in quanto sospetta che il colpevole sia ancora nella proprietà. La presenza di Jana, ultima arrivata, desta sospetti. Jimena, ormai vedova, vorrebbe lasciare la tenuta per tornare dai suoi genitori, ma Cruz le chiede di rimanere.

Il sergente continua l’indagine sull’omicidio di Tomas: conferma che l’arma del delitto è un oggetto appuntito di circa dieci centimetri, forse un tagliacarte che Donna Cruz dice di aver perso. Il sergente interroga tutti i membri della famiglia riguardo al rapporto che avevano con Tomas, puntando i suoi sospetti su Catalina e facendo pressioni su Jimena perché Tomas non portava la fede al dito al momento della morte. L’anello non è ancora stato ritrovato. Pia viene sgridata da Romulo e Cruz per non essere andata a casa del padre della marchesa e non aver detto niente. Lei cerca di giustificarsi dicendo che non stava bene e che aveva troppo da fare, ma in realtà vuole evitare il barone perché l’ha stuprata, mettendola incinta. Simona crolla dopo la morte di Tomas e vorrebbe lasciare La Promessa. Romulo cerca di confortarla, ma è Jana che ci riesce e la cuoca le mostra una fotografia in cui Jana riconosce sua madre. Che rapporto unisce Dolores e Simona?

Pia riprende Jana per il modo in cui lucida il pavimento e la manda a pulire i camini. Lola vorrebbe parlare con Cruz di Tomas. Catalina è disperata e dice a Cruz che non verrà al funerale del fratello. Candela e Simona devono cucinare per il rinfresco del funerale ma Candela combina un disastro. Inaspettatamente, Simona viene in suo aiuto. Manuel continua a corteggiare Jana. Il barone è preoccupato perché teme che l'omicidio di Tomas metta in cattiva luce i Lujan e Cruz gli dice che Catalina non vuole partecipare al funerale. Il barone proverà a convincerla, ma non ci riuscirà. Simona comunica a Pia che dopo il funerale lascerà La Promessa. I duchi de Los Infantes non verranno al funerale. Il sergente Funes interroga Jana. Mauro incontra Leonor e Leonor lo bacia di nuovo. Pia, benché contraria, manda Jana in lavanderia per farle fare un lavoro meno pesante. Alla cerimonia partecipano poche persone. Alonso si dispiace per questo e per l'assenza di Catalina.