La Promessa anticipazioni: Jana e la pista per ritrovare il fratello

Tutto è pronto per l’esordio de La Promessa, la fiction iberica in onda su Canale 5 da lunedì 29 maggio 2023 alle 14.45. Con l’inizio della nuova soap, i telespettatori dovranno familiarizzare con il volto di Jana Exposito (Ana Garces), la protagonista assoluta della telenovela ambientata a Cordoba nella tenuta de La Promessa, residenza dei marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz Luján (Eva Martin)…

La Promessa, news: il doloroso passato di Jana

Come già sapete, Jana arriverà alla tenuta per fare luce sull’omicidio della madre Dolores (Anai Gonzalez) e sul rapimento del fratellino Marcos, avvenimenti verificatisi circa quindici anni prima e compiuti da alcuni uomini bendati che avevano al dito l’anello con lo stemma de La Promessa.

Dopo essersi fatta assumere come cameriera da Alonso, che le sarà grato per avere salvato la vita al figlio Manuel (Arturo Sancho), Jana avrà dunque modo di dare il via alle proprie investigazioni, in primis perché troverà l’appoggio di Tomás (Jordi Coll), il primogenito del Marchese. Tuttavia, il giovane Luján non potrà essere utile alla Exposito, visto che verrà assassinato con un fermacarte della matrigna Cruz appena le farà presente di avere ormai scoperto il suo coinvolgimento riguardo a quello che è accaduto a Dolores.

La Promessa, spoiler: Jana trova una pista sulla scomparsa del fratellino

Nel corso di tutto il trambusto derivante dalla morte di Tomás, con le successive indagini del sergente Conrado Funes (Rafa de Vera), Jana avrà quindi l’occasione di avvicinarsi a Catalina (Carmen Asecas), distrutta dalla perdita prematura del fratello gemello. Nel corso di un dialogo, la Exposito vedrà quindi la marchesina con in mano una fotografia, dove sarà ritratta la madre Dolores al fianco di una donna, benestante, su una sedia a rotelle.

In quella determinata occasione, Jana non riuscirà a rivolgere a Catalina alcune domande sulle donne presenti nella foto, ma non mancherà un incontro successivo, grazie al quale la nostra protagonista scoprirà che la donna insieme a Dolores è Eugenia Ezquerdo (Alicia Moruno), la sorella di Cruz. Ciò che attirerà l’attenzione di Jana sarà però una dichiarazione di Catalina…

La Promessa, trame: Curro è il fratello di Jana?

Dato che sarà in via di confidenze, Catalina dirà a Jana che Eugenia, nonostante la sua invalidità, è stata graziata da un miracolo, visto che ha dato alla luce Curro (Xavi Lock). Jana si farà quindi forza e chiederà quanti anni ha il ragazzo, scoprendo dunque che il giovane ha circa 16 / 17 anni. Un’età incerta che, però, potrebbe corrispondere con quella di Marcos e che la Exposito non vorrà assolutamente scartare.

Il dubbio di Jana corrisponderà alla verità? Curro è davvero Marcos oppure l’ipotesi si rivelerà un vero e proprio buco nell’acqua? Non mancheremo di ritornare sull’argomento nei prossimi post, data che questa in fondo è la storyline principale della nuova trasmissione… Seguici su Instagram.