La Promessa anticipazioni: l’amore proibito tra Leonor e Mauro

Fin dai primi episodi de La Promessa, la nuova soap iberica in onda su Canale 5 dal 29 maggio, i telespettatori avranno modo di familiarizzare con i volti di due personaggi che si troveranno a vivere un vero e proprio amore impossibile. Nonostante la reciproca attrazione che sentono, Leonor Luján (Alicia Bercan) e Mauro Moreno (Antonio Velazquez) non potranno infatti vivere i loro sentimenti alla luce del sole…

La Promessa, news: chi è Leonor

Partiamo dunque dalla descrizione di Leonor, figlia del marchese Alonso (Manuel Regueiro) e della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Dato ciò, la ragazza sarà dunque la sorella di Manuel (Arturo Sancho) e la sorellastra dei gemelli Tomas (Jordi Coll) e Catalina (Carmen Asecas).

Intraprendente e sognatrice, la giovane “marchesina” avrà soltanto due sogni nel cassetto: viaggiare per il mondo e vivere un grande amore. Proprio per questo, sarà abbastanza riluttante a rispettare tutte le regole che le vengono imposte nella tenuta La Promessa e darà sfoggio di un carattere indomabile. Non a caso, nel momento in cui il fratello maggiore Tomas verrà ucciso a poche ore dalle nozze con la ricchissima Jimena de los Infantes (Paula Losada), Leonor farà qualcosa di “inaspettato”…

La Promessa, spoiler: Leonor bacia Mauro

Eh sì: dopo il funerale, Leonor deciderà infatti di isolarsi in un’ala della tenuta, dove verrà raggiunta da Mauro, che sarà uno dei camerieri al servizio del maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent). In quei precisi istanti, la Luján farà sapere al suo sottoposto di essere abbastanza scossa per quanto successo al fratello e di avere bisogno, soprattutto, di un po’ di conforto.

Senza pensare alla differenza di classe sociale, dato che sarà infatuata di lui, Leonor approfitterà quindi della situazione venutasi a creare per dare un bacio sulle labbra a Mauro, che a sua volta ricambierà per qualche secondo (salvo poi pentirsene e cercare di tirarsi indietro). Un atteggiamento che spingerà Leonor a scusarsi con il Moreno, specificando di essersi fatta prendere semplicemente dal dolore del lutto…

La Promessa, trame: Leonor e Mauro, un amore impossibile?

Tuttavia, possiamo anticiparvelo già da ora, Leonor farà in modo di incontrare Mauro in più occasioni. Da un lato il cameriere farà dunque alla signorina di avere da tempo un debole per lei, nonostante sia molto più grande, e non disegnerà altri suoi baci; dall’altro la “marchesina” farà capire all’uomo di essere interessata ad approfondire la sua conoscenza per farla evolvere maggiormente, chiedendogli tra l’altro qual è stato il momento in cui ha cominciato a desiderarla come donna.

Domanda a cui Mauro, che la conoscerà fin da bambina, cercherà di rispondere elegantemente, ricevendo da Leonor in cambio la proposta di presentarsi, quella sera stessa, in una stanza isolata de La Promessa per far "fruttare" il loro legame. Un'iniziativa abbastanza audace da parte della Luján, ma come reagirà Mauro? Si presenterà oppure no all'appuntamento per dare il via ad un amore che sembrerà impossibile?