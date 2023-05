La Promessa anticipazioni: Manuel cerca di baciare Jana!

Non saranno soltanto gli intrighi legati all’indagine di Jana Exposito (Ana Garces) a caratterizzare le puntate italiane de La Promessa. Man mano che la programmazione della telenovela iberica andrà avanti, i telespettatori avranno infatti modo di assistere alla nascita dell’amore tra la ragazza e il “marchesino” Manuel Luján (Arturo Sancho). Vediamo dunque le prime trame che coinvolgeranno la coppia principale del racconto…

La Promessa, news: Jana salva la vita di Manuel

Arrivata nella tenuta La Promessa per far luce sull’omicidio della madre Dolores (Anai Gonzalez) e sul rapimento del fratellino Marcos, avvenute lo stesso giorno di quindici anni prima, Jana si troverà a dover salvare la vita a Manuel nel bel mezzo del ricevimento per le nozze del fratello maggiore Tomás (Jordi Coll) e Jimena de los Infantes (Paula Losada). Contravvenendo le indicazioni della madre Cruz (Eva Martin), Manuel salirà infatti su un velivolo da lui stesso fabbricato, che ad un certo punto perderà quota e si schianterà a terra.

A quel punto, sarà provvidenziale l’aiuto di Jana, che si precipiterà sul posto ed estrarrà dal velivolo Manuel prima che prenda fuoco. Come ricompensa per aver salvato il ragazzo, il marchese Alonso (Manuel Regueiro) le darà lavoro alla villa come domestica, nonostante la forte opposizione della moglie Cruz. E quindi Jana potrà continuare a stare a La Promessa…

La Promessa, trame: Manuel è il nuovo erede del marchesato Luján

Tuttavia, in seguito all’incidente, la vita di Manuel cambierà in maniera radicale a causa della madre Cruz, che non esiterà ad uccidere il figliastro Tomás, durante la prima notte di nozze, per evitare che possa rivelare a Alonso il suo coinvolgimento su quanto avvenuto a Dolores e al piccolo Marcos circa quindici anni prima.

Data la morte di Tomás, Manuel si ritroverà quindi suo malgrado a diventare l’erede del marchesato Luján, poiché la sorella Catalina (Carmen Asecas) – più grande rispetto a lui – non potrà assumere tale ruolo in quanto donna. Una circostanza che il ragazzo farà davvero fatica ad accettare, visto che avrà avuto sempre un solo sogno, ossia quello di diventare un abile pilota. Per questo, Manuel non la prenderà nel migliore dei modi quando la madre Cruz gli proibirà di partecipare ad una gara di volo, in quanto prossimo marchese dei Luján.

La Promessa, news: Manuel tenta di baciare Jana ma…

Eh sì: sconsolato al pensiero di dover diventare il “nuovo Tomás”, Manuel deciderà di uscire una sera con alcuni amici e berrà più del dovuto. Quando rincaserà avrà quindi modo di parlare con Jana, dalla quale sarà rimasto affascinato fin dal primo incontro. Tra una lusinga e l’altra, come verrà chiarito dai due diretti interessati in un dialogo successivo, Manuel cercherà di baciare Jana, che però risponderà al complimento dandogli un sonoro ceffone.

Un inconveniente che però non scalfirà l'intesa tra di loro, dato che Jana sarà l'unica in grado di ascoltare Manuel e a comprendere il suo amore per gli aeroplani e tutto ciò che sta sopra il cielo. Non a caso, Jana farà anche un giro sul velivolo con il Luján, che si era ripromesso di farlo provare alla donna della sua vita…