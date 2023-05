La Promessa anticipazioni: Tomás si sposa ma poi… cosa gli accadrà?

La Promessa, la nuova soap iberica in partenza su Canale 5 nelle prossime settimane, si aprirà con un delitto che cambierà le sorti di tutti i personaggi principali della narrazione. La telenovela, insomma, si caratterizzerà abbastanza presto con dei risvolti rosso sangue…

Il giovane marchesino Tomás Luján (Jordi Coll) verrà infatti ucciso nel corso della sua prima notte di nozze con Jimena de los Infantes (Paula Losada). A sferrargli il corpo mortale sarà la matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin), la seconda moglie del padre Alonso (Manuel Regueiro). Scopriamo insieme perché…

La promessa, news: il matrimonio d’interesse tra Tomás e Jimena

In primis, è bene chiarire che Tomás deciderà di sposare Jimena, pur non essendone innamorato, su richiesta del padre Alonso, certo che con quelle nozze sarà possibile risolvere i problemi finanziari del marchesato dei Luján. In quanto primogenito, Tomás prometterà ad Alonso di prendersi cura dei suoi familiari quando lui verrà a mancare, compresa la matrigna Cruz (con la quale non ha mai avuto un buon rapporto).

Tuttavia, una volta che le nozze con Jimena saranno state celebrate, Tomás non mancherà di palesare a Cruz che, in seguito della morte di Alonso, non intenderà più farla vivere sotto il suo stesso tetto, precisando che al contrario i suoi figli, ossia i fratellastri Manuel (Arturo Sancho) e Leonor (Alicia Bercan), saranno ben accetti esattamente come la sorella gemella Catalina (Carmen Asecas). Tomás non potrà però portare avanti il suo proposito…

La promessa, trame: Tomás decide di aiutare Jana

I presupporti per la triste fine di Tomás si inizieranno ad avvertire nel momento in cui lui si imbatterà nella nuova domestica Jana Expósito (Ana Garcés), intenta a rovistare in orario notturno tra le cose del padre Alonso. Dato che verrà messa con le spalle al muro, la protagonista della telenovela deciderà di essere completamente sincera con il marchesino e gli confesserà di essersi introdotta nella tenuta de La Promessa per fare luce sull’omicidio della madre Dolores (Anai Gonzalez) e del rapimento del fratellino, avvenuto circa quindici anni prima.

Appena vedrà la foto di Dolores, Tomás avrà un’illuminazione e farà presente a Jana che conosce il nome di chi ha fatto del male alla madre e le ha portato via il fratellino. Prima di dirle tutta la verità, Tomás vorrà però fare degli accertamenti e prometterà a Jana che la aggiornerà su tutto quanto il mattino successivo (ossia quando avrà fatto una cosa potenzialmente pericolosa per inchiodare il responsabile). Partendo da questo presupposto, la tragedia sarà dunque inevitabile…

La promessa, spoiler: Cruz uccide Tomás!

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Tomás entrerà di soprassalto in camera di Cruz e, dopo averla svegliata, le svelerà di avere finalmente ricostruito tutti i tasselli del puzzle riguardo a quello che è accaduto a Dolores, motivo per cui le dirà che i suoi giorni a La Promessa sono finiti.

Con quelle parole ben precise, Tomás andrà però incontro alla furia della matrigna, che non esiterà a sferrargli all’improvviso un colpo mortale nel basso ventre con un fermacarte! Azione che Cruz rimarcherà, dicendogli che gli aveva già fatto capire che non sapeva minimamente di cosa sarebbe stata capace se “provocata”.

Insomma, Tomás verrà ucciso dalla matrigna – che l’ha visto crescere – e tutto ciò sarà collegato alla disgrazia capitata alla madre e al fratellino di Jana. Ma per quale motivo Cruz si sarà spinta così oltre? Soltanto per trasformare il figlio Manuel nel primo erede di Alonso del marchesato oppure ci sarà sotto dell’altro?

Quel che è certo è che tutti quanti resteranno sconvolti quando, il mattino successivo alle nozze, verrà ritrovato il corpo senza vita di Tomás. Jana avrà subito il sentore che tutto sia collegato alla promessa che le aveva fatto di appurare la verità, dandole tra l’altro come “cauzione” la sua fede nuziale per spingerla a fidarsi di lui; tuttavia nessuno dei Luján sospetterà che il colpevole dell’assassinio sia proprio Cruz… Seguici su Instagram.