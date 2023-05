La Promessa è la nuova soap spagnola di Canale 5, prime anticipazioni

Le atmosfere de La Promessa, la nuova soap iberica in partenza su Canale 5 nelle prossime settimane, sono pronte ad appassionare tutti noi. Nel corso dell’estate, i telespettatori italiani avranno infatti modo di familiarizzare con i volti dei componenti della famiglia De Luján, protagonista assoluta delle vicende ambientate nella telenovela.

La Promessa, news: la famiglia De Lujgan

La storia è ambientata nel 1913, nella città di Cordoba. Nella grande tenuta denominata La Promessa vive infatti il marchese Alonso de Luján (Manuel Regueiro). Quest’ultimo è padre di quattro figli: da un lato ci sono i gemelli Tomàs (Jordi Coll) e Catalina (Carmen Asecas), nati dalle prime nozze con la defunta moglie, dall’altro i giovani Manuel (Arturo Sancho) e Leonor (Alicia Bercan), frutti della sua seconda unione con la spietatissima Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

Nella speranza di risolvere diversi problemi economici familiari, Alonso avrà convinto il figlio maggiore Tomàs a contrarre matrimonio con la ricca Jimena de los Infantes (Paula Losada), ragion per cui nel corso del primo episodio della telenovela i telespettatori verranno subito traghettati nei preparativi delle nozze. Un evento che verrà accompagnato dalle indagini di una giovane cameriera…

La Promessa, spoiler: Jana arriva nella tenuta dei Luján

Eh sì: fin dai primi minuti di questa nuova proposta televisiva, il pubblico avrà modo di conoscere la giovane Jana Exposito (Ana Garces), che si farà assumere nella tenuta come cameriera per far luce sull’assassinio della madre Dolores (Anai Gonzalez), avvenuto quando era soltanto una bambina, e sulla scomparsa del fratello, prelevato da appena neonato dagli stessi uomini che si sono macchiati della triste fine della donna.

In pratica, anche se all’epoca era soltanto una bimba che tutti quanti conoscevano con il nome di Mariana, Jana ricorderà benissimo che gli assassini di Dolores portavano al dito un anello con lo stemma della tenuta de La Promessa. Un ricordo indelebile che spingerà la giovane donna, circa quindici anni dopo, a intrufolarsi in quel luogo per capire sia chi possa aver ucciso la madre e sia per quale motivo qualcuno dei Luján abbia portato via suo fratello (che spera di riabbracciare). Un antefatto dove entreranno presto in gioco i sentimenti…

La Promessa, trama: tra Jana e Manuel scocca subito la scintilla!

Appena riuscirà a farsi assumere come cameriera, Jana incrocerà infatti il suo sguardo con quello del gentile Manuel, appassionato di aerei (tant’è che starà cercando di costruire in autonomia il suo senza successo). Visto che ignorerà che il ragazzo è il “marchesino”, Jana rifiuterà un suo cortese invito, per poi cominciare a dargli del voi appena si renderà conto della sua identità.

Tuttavia, sarà abbastanza chiaro che Manuel è rimasto impressionato dal fascino e dal carattere di Jana: quest’ultima però riuscirà fin da subito ad inimicarsi la dark lady Cruz, che la licenzierà dopo poche ore di servizio. In ogni caso, Jana deciderà di non ascoltare l’ordine della Marchesa e continuerà a stare nella tenuta nel corso del matrimonio di Tomàs e Jimena. Un colpo di testa che darà il via ad una serie incontrollabile di eventi e che sfocerà in un delitto destinato a caratterizzare tutti gli eventi futuri della tenuta La Promessa.

In onda su La1 dallo scorso 12 gennaio 2023, la soap sta raggiungendo in Spagna degli ascolti più che soddisfacenti ed è stata rinnovata per una seconda stagione, dopo la prima composta da 122 episodi. E prestissimo anche noi italiani potremo assistere a questa nuova appassionante storia! Seguici su Instagram.