Storm Boy – il ragazzo che sapeva volare, cast e trama film di Canale 5

Questa sera, lunedì 1° maggio, su Canale 5 va in onda Storm Boy – il ragazzo che sapeva volare, l’emozionante adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Colin Thiele del 1964, diretto dal pluripremiato regista Shawn Seet. È la commovente storia racconta della straordinaria amicizia che lega un coraggioso bambino e un tenero pellicano.

Da piccolo, Michael Kingley era stato soprannominato “Storm Boy” (Finn Little). Oggi, quel bambino con gli occhi sognati e nebbiosi è un uomo d’affari di successo ormai in pensione (qui interpretato dalla star australiana Geoffrey Rush). Quando la nipote Maddy (Morgana Davies), sensibile alle questioni ambientali, gli chiede di aiutarla affinché un nuovo disastro ambientale possa essere evitato, l’uomo inizia a rievocare la sua infanzia ormai dimenticata, trascorsa lungo una costa isolata e incontaminata dell’Australia Meridionale, insieme a suo padre Faraway Tom (Jai Courtney).

Il susseguirsi di immagini del suo passato lo riporterà ai ricordi di come, da ragazzo, avesse salvato e allevato uno straordinario pellicano orfano di madre, da lui chiamato Mr Percival. Il loro legame molto speciale e incondizionato avrà un effetto profondo su tutta la sua vita e lo porterà a una presa di coscienza risolutiva sul futuro della sua famiglia e dell’ambiente che lo circonda.

Storm Boy, ambientato nella maestosa regione di Coorong National Park, in Australia meridionale, si presenta come un’incantevole favola moderna che fonde accuratamente temi universali e tematiche di stretta attualità che da oltre mezzo secolo commuove e affascina gli studenti australiani (tuttora viene letto nelle scuole). Una nota di merito va fatta al giovane protagonista Finn Little, il quale riesce a regalare al pubblico una straordinaria performance capace di scuotere la coscienza e arrivare dritta al cuore.