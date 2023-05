Tempesta d’amore, anticipazioni dal 14 al 20 maggio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 14 a sabato 20 maggio 2023

Robert è così deluso dalle bugie di Ariane, da mettere persino in dubbio la gravidanza di quest’ultima. Lia, però, convince il “fratello” a riavvicinarsi alla Kalenberg, solo per il bene del bambino. La dark lady inizia così a sperare nuovamente di avere ancora una chance col suo amato…

Constanze fa pressione su Josie affinchè quest’ultima partecipi insieme a Gerry ad una serata a quattro con lei e Paul. L’obiettivo della von Thalheim è smascherare la finta relazione della rivale: ci riuscirà?

Alfons e Hildegard hanno sempre più problemi con un vicino di casa decisamente rumoroso…

Erik sta vicino ad Ariane per sostenerla dopo la rottura con Robert, ma finisce per fare una scoperta inaspettata che gli fa capire che la donna non è affatto incinta!

Constanze continua a provocare Josie e Gerry, ma quest’ultimo salva la situazione facendo alla “fidanzata” una dichiarazione d’amore che lascia tutti a bocca aperta. In realtà nessuno sa che il ragazzo stava pensando a Shirin quando ha pronunciato quelle parole romantiche…

Temendo che Erik smascheri il suo segreto, Ariane gli fa credere di non aver mai smesso di amarlo e che Robert era solo una pedina nel suo piano di vendetta contro Christoph. Di fronte allo scetticismo di Vogt, la Kalenberg decide di dargli una prova d’amore, sostenendo l’uomo davanti agli altri azionisti del Fürstenhof.

Gerry incontra casualmente Merle, un’ospite dell’hotel. La ragazza è alla ricerca del suo cavallo, che le è sfuggito poco prima, e Gerry si offre di aiutarla. Tra i due nasce subito una grande intesa…

Su suggerimento di Hildegard, André prende in considerazione la possibilità di formare Josie nell’arte della cioccolateria. La ragazza è al settimo cielo per la notizia, ma poi Konopka scopre di poter usare i fondi in altro modo…

Robert va con Werner dal notaio per restituire al padre le sue quote del Fürstenhof. Decisa a impedire la firma del contratto, Ariane chiede a Erik di ritardare l’appuntamento, ma senza successo. A quel punto Vogt dice alla Kalenberg che questa “sconfitta” è in realtà un segno del destino: ora possono finalmente vivere apertamente il loro amore!

Gerry scopre che Merle si sta prendendo una pausa dalla sua stressante vita di città e la porta dunque a fare un’escursione in montagna. La ragazza rimane affascinata dalla semplicità e generosità di Richter, per cui inizia a provare un sincero interesse…

Josie è entusiasta all'idea di iniziare la sua formazione come cioccolataia e inizia ad allenare il proprio palato a riconoscere i vari chicchi di cacao ad occhi chiusi. Quando riapre gli occhi, Paul è improvvisamente di fronte a lei…