Tempesta d’amore, anticipazioni dal 4 al 10 giugno 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 4 a sabato 10 giugno 2023

Josie scopre che Ariane non finanzierà più il suo corso di formazione nell’arte della cioccolata. Quando la ragazza sta per disperare, però, riceve una notizia inaspettata: Erik è disposto a pagarle il corso di tasca propria!

Christoph non riesce a credere che Constanze voglia davvero difendere Ariane e prova in ogni modo a portarla dalla propria parte. La von Thalheim, però, è irremovibile e inizia a lavorare per dimostrare che la testimonianza di Werner contro la Kalenberg è in realtà falsa.

Lia continua ad essere tormentata dalla speranza che lei e Robert non siano in realtà consanguinei. E così, nonostante il tentativo del suo amato di dissuaderla, decide di ripetere il test del DNA.

Christoph decide di mettere nella borsa di Constanze una cimice per poter prevenire le sue mosse. Quando si intrufola nella stanza della ragazza, però, viene sorpreso in flagrante da Josie!

Merle aiuta Gerry con il suo trasloco. Vedendola triste, il ragazzo le fa una proposta inaspettata…

Lia consegna a Michael i campioni di DNA suoi e di Robert per ripetere il test. DI fronte alla convinzione di tutti che le sue siano solo vane speranze, però, la donna non regge all’idea di una nuova delusione e decide di lasciare segretamente il Fürstenhof prima di ricevere i risultati…

Christoph minaccia di licenziare Josie se quest’ultima parlerà riguardo alla cimice, mettendola in una situazione difficile.

Erik fa la conoscenza di Merle e ne resta subito affascinato. Quando prova ad approcciarsi a lei, però, riceve un netto rifiuto…

Arrivano finalmente i risultati del test del DNA di Robert e Lia, che scoprono così di non essere consanguinei!

Grazie alla cimice, Werner e Christoph scoprono la strategia difensiva di Constanze. Purtroppo per loro, però, Josie non riesce a nascondere a lungo il segreto…