Tempesta d’amore, anticipazioni dal 7 al 13 maggio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 7 a sabato 13 maggio 2023

Ariane attende Robert davanti all’ufficiale di stato civile, ma l’uomo sembra scomparso. Quando finalmente arriva… Saalfeld fa saltare le nozze!

Shirin inizia a evitare Henning, che decide di affrontarla. A quel punto la ragazza gli comunica di voler troncare la loro relazione.

Constanze continua a provocare Josie per portarla ad ammettere di essere innamorata di Paul. A quel punto la Klee ribadisce ancora una volta di aver un fidanzato e mostra addirittura una presunta lettera dal suo amato. La von Thalheim, però, smaschera la bugia della rivale…

Ariane giura a Robert di essere innocente, ma lui ha ormai visto il video con la confessione della dark lady e non le crede più. Poco dopo la donna viene trascinata via dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio del suo ex marito Karl.

Henning non intende accettare la separazione da Shirin, ma quest’ultima non sente ragioni. Col cuore a pezzi, la ragazza si confida con Gerry…

Robert capisce che Werner ha sempre avuto ragione su Ariane e gli chiede perdono. Padre e figlio possono così finalmente riappacificarsi. Poco dopo, Robert si scusa anche con Lia…

Constanze rivela a Paul la bugia di Josie sulla lettera e a quel punto l’uomo affronta la Klee, chiedendole se è innamorata di lui. La ragazza ammetterà la verità?

Gerry accusa il padre di Henning di aver costretto Shirin a lasciare il sommelier, non accorgendosi che quest’ultimo sta ascoltando la situazione.

I Saalfeld si godono la ritrovata armonia familiare, che viene però presto rovinata dall’inaspettato ritorno di Ariane! Quest’ultima è stata infatti rilasciata per mancanza di prove…

Christoph è grato ad Yvonne per il ruolo chiave da lei giocato nell’incastrare Ariane. L’albergatore accetta così di andare a cena con la Klee, ma l‘appuntamento viene rovinato dall’improvvisa comparsa di Ariane. Yvonne è terrorizzata che la dark lady possa vendicarsi contro di lei…

Non sapendo come affrontare Paul, Josie ricorre all’ennesima bugia e sostiene di essersi inventata il fidanzato “Martin” per coprire il suo vero compagno: Gerry!

Henning resta sconvolto nel scoprire le macchinazioni dei genitori, a cui ribadisce di voler decidere da solo della propria vita. Poco dopo il sommelier corre da Shirin, con cui si riappacifica.

Gerry è tutt'altro che felice all'idea di doversi fingere innamorato di Josie, ma poi scopre che è stata Shirin a mettere involontariamente la Klee nei guai inventandosi la storia del falso fidanzato e così decide di aiutare le due ragazze…