Tempesta d’amore: attentato contro Paul! | Puntate italiane

La furia di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per esplodere in tutta la sua forza! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady cercherà vendetta per il fallimento del suo sogno di sposare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e mettere le mani sul Fürstenhof. Vendetta che rischierà di trasformarsi in tragedia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane perde Robert

Fino a qualche giorno fa Ariane sembrava ormai inarrestabile e vicinissima al trionfo finale. Nell’arco di pochissimo, però, tutto è cambiato: grazie al provvidenziale intervento di Christoph (Dieter Bach), Robert ha infatti capito appena in tempo chi sia davvero la Kalenberg, riuscendo a far saltare le nozze. E tra poco arriverà anche il “colpo di grazia”…

Sempre grazie a Christoph, Robert scoprirà infatti che Ariane ha mentito sulla propria presunta gravidanza: una notizia che lo porterà comprensibilmente a decidere di chiudere definitivamente i rapporti con la dark lady.

Il risultato? A pezzi per la perdita del suo grande amore, la Kalenberg sfogherà la propria rabbia su Erik (Sven Waasner), che accuserà di averla tradita. Ben presto, però, le sarà chiaro che l’uomo non c’entra nulla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane cerca di uccidere Christoph

Sarà infatti Christoph stesso a rivelare alla sua nemica giurata come sono andate davvero le cose: l’albergatore è riuscito a far parlare Erik facendolo ubriacare. Una rivelazione che non farà che alimentare l’odio di Ariane nei confronti del suo nemico giurato…

E così, quando poco dopo la dark lady ascolterà casualmente Christoph e Paul (Sandro Kirtzel) farsi beffe di lei, perderà il controllo: fuori di sé dalla rabbia, getterà da un balcone un pesante vaso di fiori, sperando di colpire Saalfeld. Qualcosa, però, andrà storto…

Paul si accorgerà infatti del pericolo e spingerà via Christoph appena in tempo, finendo però per venire lui stesso colpito, restando a terra senza sensi. Lindbergh riuscirà a sopravvivere a questo vile attentato? E Ariane pagherà per quanto ha fatto? Seguici su Instagram.