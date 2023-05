Tempesta d’amore: Ariane perde tutto e si vendica di Erik! | Puntate italiane

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non è una donna abitata alle sconfitte. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady sfogherà tutta la sua rabbia per la perdita di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sull’unico capro espiatorio a disposizione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert scopre che Ariane non è incinta

Abituata a mentire, ingannare e manipolare, Ariane ha usato tutti i suoi metodi peggiori pur di conquistare Robert e convincerlo a sposarla. Purtroppo, però, il suo castello di bugie sta per crollare…

Nei giorni scorsi Saalfeld ha lasciato la dark lady dopo aver scoperto che quest’ultima ha tentato di uccidere l’ex marito Karl (Stephan Käfer), ma ha comunque accettato di sostenere la donna per quanto riguardo la crescita di loro figlio. Figlio che però non esiste…

Come sappiamo, Ariane ha infatti simulato la gravidanza nella speranza di legare a sé Robert. Purtroppo per lei, però, anche questo inganno verrà smascherato e a quel punto Saalfeld non vorrà più avere nulla a che fare con la Kalenberg! Per quest’ultima sarà dunque finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane minaccia Erik

Dopo aver invano provato a convincere il suo amato di aver agito solo per paura di perderlo, la dark lady dovrà rassegnarsi all’idea di aver perso il compagno. E a quel punto la disperazione lascerà presto spazio alla rabbia…

Dal momento che Erik (Sven Waasner) era l’unico a conoscenza del suo segreto, Ariane si convincerà che sia stato l’ex complice a divulgare l’informazione e lo affronterà, minacciando di fargli pagare caro il suo tradimento. In realtà, però, non è Vogt il vero responsabile…

Poco dopo la Kalenberg scoprirà infatti che Christoph (Dieter Bach) ha fatto ubriacare Erik per riuscirgli a strappargli i segreti sulla dark lady, approfittando dello stato di debolezza dell'uomo. E a quel punto tutto l'odio di Ariane se concentrerà sull'albergatore…