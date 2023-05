Tempesta d’amore: Robert scopre che Ariane ha finto di essere incinta! | Puntate italiane

Uno dei momenti più attesi delle ultime settimane sta per andare in scena! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) scoprirà infatti finalmente la verità sulla gravidanza di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik scopre le bugie di Ariane

Ariane Kalenberg è una donna abituata a prendersi ciò che vuole, in amore come negli affari. Non c’è dunque da stupirsi se non si è fatta problemi a distruggere le vite di Robert e Lia (Deborah Müller) pur di conquistare il cuore dell’affascinante albergatore. E non si è fermata lì…

Determinata a legare Saalfeld a sé e ottenere una proposta di matrimonio, la dark lady ha infatti fatto credere all’uomo di aspettare un figlio da lui, arrivando a falsificare ecografie e minacciare un ginecologo pur di rendere credibile la propria storia. Purtroppo per lei, però, la verità verrà fuori…

Il primo a scoprire come stanno realmente le cose è stato Erik (Sven Waasner), che non ha però detto nulla: abilmente manipolato da Ariane – che gli ha fatto credere di amarlo ancora – l’uomo ha infatti accettato di mantenere il segreto. Non ci vorrà però molto prima che Vogt si renda conto che la dark lady lo sta solo usando…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert scopre che Ariane non è incinta

Furioso e col cuore a pezzi, Erik prima ricatterà Ariane – chiedendole ben 200.000 euro per il proprio silenzio – e poi andrà ad affogare il proprio dolore al bar del Fürstenhof. Sarà qui che l’uomo verrà visto da Christoph (Dieter Bach), che non esiterà a sfruttare la sua situazione di debolezza a proprio vantaggio.

Intuendo che Vogt sa qualcosa di scottante sulla Kalenberg, Saalfeld lo farà infatti ubriacare fino a farlo parlare. Il risultato? Christoph si precipiterà da Robert – già sulla strada per il municipio dove intende riconoscere ufficialmente il presunto nascituro come proprio figlio – e gli rivelerà che Ariane non è affatto incinta.

Inutile dire che Robert resterà a bocca aperta di fronte a quella rivelazione e Ariane farà di tutto per convincerlo che Christoph sta mentendo. Ormai consapevole di quanto possa essere perfida e manipolatrice la sua ex compagna, però, questa volta Robert non si lascerà ingannare tanto facilmente…

Sarà così che l’uomo sfiderà la dark lady a sottoporsi ad un test di gravidanza in sua presenza. E a quel punto Ariane sarà costretta ad ammettere la verità: non è mai stata incinta! Come reagirà Robert di fronte a questa incredibile confessione? Seguici su Instagram.