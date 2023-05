Tempesta d’amore: il matrimonio di Robert e Ariane, con colpo di scena finale! | Puntate italiane

Il momento tanto tempo è arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore andrà finalmente in scena il matrimonio tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Matrimonio che ci terrà col fiato sospeso fino all’ultimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane si prepara a sposare Robert

Quando Ariane decise di conquistare Robert con l’intento di farsi sposare e mettere così le mani sulle sue azioni del Fürstenhof, in pochi avrebbero scommesso sul successo di questo ardito piano. Eppure la Kalenberg è riuscita ancora una volta a stupirci…

Grazie ai propri intrighi, la perfida dark lady è infatti riuscita prima a separare Saalfeld dalla sua amata Lia (Deborah Müller) e poi a legarlo a sé. Non contenta, Ariane ha fatto credere al compagno di essere aspettare un figlio da lui: una bugia rischiosa che le ha però fatto ottenere niente meno che una proposta di matrimonio!

Disperato, Werner (Dirk Galuba) ha iniziato una vera e propria corsa contro il tempo pur di fermare quelle nozze che segnerebbero la fine del Fürstenhof e di tutta la loro famiglia. Fino ad ora però, nemmeno con l’aiuto di Christoph (Dieter Bach), l’anziano albergatore è sembrato essere in grado di far cambiare idea al figlio. E così per Ariane sembrerà spianata la strada verso il trionfo definitivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert decide di non sposare Ariane

Si arriverà dunque al tanto atteso (e temuto) giorno delle nozze! Mentre Christoph e Werner faranno un ultimo disperato tentativo per mettere le mani sull’unica prova esistente dei crimini della loro nemica – una videoconfessione in mano a Karl (Stephan Käfer) – Ariane si preparerà al suo grande giorno.

Bellissima e raggiante, la donna si presenterà dunque in abito bianco nel salone del Fürstenhof dove verrà celebrato il rito nuziale. Nonostante i pochissimi presenti (nemmeno i Sonnbichler accetteranno infatti di partecipare a quel matrimonio che nessuno approva), tutto sembrerà dunque perfetto per l’atto finale del piano della Kalenberg. Qualcosa di inaspettato, però, sta per accadere…

Per quanto tutto sia ormai pronto per la cerimonia, Robert non sarà infatti presente e passeranno degli interminabili minuti prima che l’uomo raggiunga finalmente la sua promessa sposa. Sollevata, Ariane si affretterà dunque a pronuncia il fatidico “sì”, ma con suo grande sgomento il suo amato non farà lo stesso!

Per lo stupore generale, Robert dichiarerà infatti di non avere nessuna intenzione di sposare Ariane! Cosa avrà fatto cambiare idea? E sarà la fine del dominio della dark lady sul Fürstenhof? Seguici su Instagram.