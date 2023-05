Tempesta d’amore: Josie e Gerry diventano una coppia! Ecco perché… | Puntate italiane

Se ci sono due persone che odiano le bugie, quelle sono Josie Klee (Lena Conzendorf) e Gerry Richter (Johannes Huth). Eppure saranno proprio loro i protagonisti di una finta relazione che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà messa in scena per ingannare Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze smaschera Josie

Nascondere dei sentimenti forti come quelli che Josie prova per Paul non è semplice, soprattutto visto che i due lavorano nello stesso hotel. È stato proprio per sviare i sospetti del suo amato – e, soprattutto, della fidanzata di quest’ultimo – che la Klee ha deciso di fargli credere di avere un misterioso fidanzato di nome Martin. Le bugie, però, si sa hanno le gambe corte…

Come ricorderete, in realtà l’idea iniziale di un fidanzato immaginario era venuta a Shirin (Merve Çakır) e Josie aveva accettato riluttante di stare al gioco. L’idea della Ceylan si sta rivelando fondamentale per tenere a bada Constanze (Sophia Schiller), sempre più convinta che la Klee le voglia soffiare il fidanzato. Un sospetto che non lascerà pace alla bella avvocatessa…

Determinata a scoprire la verità, Constanze metterà dunque così sotto pressione Josie, tanto da spingere quest’ultima a commettere un errore: la cuoca proverà a dimostrare di avere realmente un compagno mostrando di aver ricevuto da quest’ultimo una lettera d’amore. Peccato solo che la von Thalheim riuscirà a mettere le mani sulla lettera in questione, smascherando così la bugia. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie e Gerry si fingono una coppia

A quel punto Constanze avrà la certezza di aver sempre avuto ragione: Josie è innamorata di Paul e ha inventato la storia del finto fidanzato solo per sviare i sospetti sui suoi sentimenti per Lindbergh. Trionfante, la von Thalheim si precipiterà dunque dal compagno per raccontargli quanto scoperto e a quel punto lui non potrà più ignorare la questione.

Benché a disagio, Paul affronterà dunque Josie, chiedendole apertamente se è innamorata di lui. Una domanda secca, che costringerà la povera cuoca ad una bugia d’emergenza. Non sapendo come uscire da quella situazione, la ragazza sosterrà infatti di aver inventato “Martin” per nascondere il suo vero fidanzato: Gerry!

Inutile dire che Paul rimarrà assolutamente spiazzato di fronte a quell’inaspettata rivelazione e lo stesso Gerry non apprezzerà di essere stato tirato in mezzo. Rimasto solo con Josie, Richter spiegherà infatti a quest’ultima di essere incapace di mentire e di non poter dunque fingersi innamorato di lei. Quando però il ragazzo scoprirà che l’idea iniziale di “Martin” era di Shirin, cambierà idea…

Sarà così che Gerry e Josie usciranno ufficialmente allo scoperto come "coppia". E a sorpresa riusciranno a risultare molto più convincenti di quanto ci si sarebbe aspettato…