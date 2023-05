Tempesta d’amore: Josie perde Paul, ma realizza il suo grande sogno | Puntate italiane

A volte quando un aspetto della nostra vita appare fallimentare, ce n’è un altro che compensa. È quello che accadrà a Josie Klee (Lena Conzendorf) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la ragazza subirà un durissimo colpo nella vita privata, salvo poi ricevere una sorpresa inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul furioso con Josie

Da quando si sono conosciuti, tra Josie Klee e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) si è subito creato un legame speciale, basato soprattutto sulla fiducia. Non a caso, è stato infatti proprio alla giovane cuoca che il ragazzo ha confidato il suo terribile segreto legato all’omicidio di cui si rese responsabile da bambino…

Ebbene, la situazione sta per cambiare! Tutto inizierà quando Josie scoprirà che Constanze (Sophia Schiller) sarà l’avvocato difensore di Ariane (Viola Wedekind), nonostante quest’ultima sia gravemente sospettata dell’attentato in cui Paul rischierà la vita.

Fuori di sé, Josie perderà il controllo e insinuerà di fronte alla “rivale” che Paul sta tollerando i suoi comportamenti solo per via dei sensi di colpa. A quel punto la ragazza capirà di aver parlato troppo, ma sarà ormai troppo tardi per evitare la rabbia del suo amato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie realizza il suo sogno

Incredulo di fronte al fatto che l’amica è arrivata vicina a rivelare il suo segreto, Paul accuserà Josie di aver tradito la sua fiducia e troncherà i rapporti con lei. Una reazione che spezzerà il cuore alla Klee al punto da portarla a piangere disperata durante il suo turno a lavoro.

Di fronte alla disperazione della ragazza persino André (Joachim Lätsch) – normalmente immune a sentimentalismi – resterà così colpito, tanto da decidere di aiutare la sua giovane apprendista. Come? Aiutandola nella preparazione di un nuovo dessert.

Ebbene, il risultato sarà così eccezionale da convincere Konopka ad includere il dolce nel suo nuovo libro di cucina. Sarà così che Josie riuscirà a trasformare un momento di crisi nella realizzazione del suo grande sogno. E per lei sarà solo l'inizio…