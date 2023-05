Tempesta d’amore: Josie rivela a Constanze segreto di Paul! | Puntate italiane

Tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) c’è sempre stata grande fiducia reciproca. Fiducia che verrà però messa a dura prova! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane direttore amministrativo del Fürstenhof scoprirà infatti che l’amica vuole tradire il suo più grande segreto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane mette in pericolo Paul

Dopo lo scandalo delle nozze annullate e del suo arresto, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per dare di nuovo scandalo. Tra pochi giorni la perfida dark lady sarà infatti protagonista dell’ennesima pagina di cronaca nera, arrivando vicina a commettere un omicidio!

Come vi abbiamo anticipato, la donna proverà infatti ad uccidere Christoph (Dieter Bach) facendogli cadere in testa un pesante vaso da fiori mentre l’uomo si troverà sotto il suo balcone: un gesto che non si concluderà in tragedia solo grazie al pronto intervento di Paul.

Quest’ultimo si accorgerà infatti del pericolo appena in tempo e riuscirà a spingere via l’albergatore, finendo però per rimanere lui stesso ferito. E, come prevedibile, l’accaduto non resterà senza conseguenze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie tradisce la fiducia di Paul

Mentre Christoph si metterà immediatamente alla ricerca di prove che dimostrino la colpevolezza di Ariane, Paul verrà ricoverato in ospedale, dove verrà presto raggiunto da una preoccupatissima Josie. Come prevedibile, la ragazza resterà infatti sconvolta dalla notizia dell’incidente… e non solo da quella!

Poco dopo le dimissioni di Lindbergh dall’ospedale, Josie scoprirà infatti che Constanze (Sophia Schiller) sarà l’avvocato difensore di Ariane. Una scoperta che le farà letteralmente perdere la testa…

Fuori di sé dalla rabbia, la Klee affronterà la von Thalheim, arrivando a rivelarle che Paul tollera i suoi comportamenti solo perché ha dei sensi di colpa nei suoi confronti. Sensi di colpa che – come sappiamo – derivano dal fatto che l’uomo ha ucciso anni fa la cuginetta di Constanze: Manuela.

Il risultato? Di fronte alle parole di Josie, Constanze pretenderà ovviamente delle spiegazioni… e a quel punto Paul sarà nei guai! Come reagirà l’uomo di fronte al comportamento di Josie? E, soprattutto, ammetterà davanti a Constanze le proprie colpe? Seguici su Instagram.