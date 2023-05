Tempesta d’amore: Josie scopre la sua vera vocazione professionale! | Puntate italiane

Una grande svolta è in arrivo nella vita di Josie Klee (Lena Conzendorf)! Dopo aver realizzato il suo grande sogno di lavorare nella cucina del suo idolo – André Konopka (Joachim Lätsch) – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane cuoca scoprirà la sua vera vocazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie vuole impressionare André

Al Fürstenhof Josie ha trovato sia l’uomo dei suoi sogni sia il padre che non aveva mai conosciuto. Non sono però queste le ragioni che lo hanno portata all’hotel a cinque stelle! Grande appassionata di cucina, la Klee si è infatti messa in viaggio per Bichlheim con un unico obiettivo: imparare dal suo grande idolo, André Konopka. Un sogno che sta finalmente realizzando…

Nonostante qualche intoppo iniziale, la ragazza sta ormai da mesi lavorando nella cucina del Fürstenhof al fianco dello chef stellato, su cui è riuscita a fare un’ottima impressione. Determinata a convincere André del proprio talento, Josie si è infatti messa d’impegno ed ha lavorato costantemente a nuove ricette, una più buona dell’altra.

È stato proprio durante uno di questi esperimenti culinari che la ragazza ha realizzato delle praline di cioccolato così squisite da far capire a Konopka che è proprio la pasticceria la vera vocazione della sua apprendista.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie inizia una formazione come pasticciera

Da allora è passata qualche settimana, ma tra pochissimo si presenterà un’occasione irripetibile per permettere alla giovane Klee di coltivare il proprio talento: un corso di formazione come sommelier del cioccolato. Peccato solo che all’ultimo minuto André deciderà di utilizzare i fondi destinare ad altro i fondi necessari…

Josie dovrà dunque rinunciare al proprio sogno? Ebbene, la risposta è “no”! Quando Ariane (Viola Wedekind) verrà a conoscenza della situazione, vi vedrà infatti l’occasione perfetta per convincere Erik (Sven Waasner) dei propri sentimenti (in realtà solo simulati) nei suoi confronti.

Sarà così che la Kalenberg pagherà di tasca propria il corso di Josie, che potrà dunque iniziare una formazione specifica nell’arte della lavorazione del cioccolato. Un primo passo verso quella che è destinata ad essere una grandissima carriera… Seguici su Instagram.