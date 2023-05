Tempesta d’amore: Josie sotto ricatto! Ma Paul la salva… | Puntate italiane

Guai in vista per Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane cuoca del Fürstenhof si ritroverà infatti a fronteggiare un vero e proprio ricatto da parte di niente altri che il suo capo. Per sua fortuna, però, un principe azzurro accorrerà in suo soccorso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie scopre il piano di Christoph contro Constanze

Da quando è iniziata la guerra tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach), sono stati innumerevoli gli innocenti finiti loro malgrado coinvolti nel fuoco incrociato tra i due nemici giurati. E Josie sarà tra questi!

Tutto inizierà quando Christoph deciderà di installare una cimice nella borsa di Constanze (Sophia Schiller) in modo da poter conoscere in anticipo la strategia difensiva elaborata da quest’ultima per Ariane. Per fare ciò, però, l’uomo dovrà introdursi nella stanza della giovane avvocatessa…

Ebbene, il caso vorrà che proprio mentre l’albergatore sarà impegnato nella sua missione segreta, Josie verrà incaricata di portare dei fiori nella camera della von Thalheim, finendo così per sorprendere Saalfeld in flagrante. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph minaccia Josie

Di fronte all’evidenza dei fatti, Christoph non proverà neanche a nascondere il motivo della propria presenza nella stanza di Constanze e passerà subito alle minacce: se Josie non manterrà il più assoluto riserbo su quanto da lei visto, la pagherà cara… a partire dalla perdita del suo lavoro!

A quel punto la Klee si troverà in una posizione a dir poco difficile: da una parte le risulterà difficile tacere sul crimine di cui è stata testimone, dall’altro temerà (comprensibilmente) per il proprio posto di lavoro.

Il risultato? Dopo qualche ora, la ragazza capirà di non poter più tenere per sé un simile segreto e rivelerà tutto a Paul. Un gesto che le farà guadagnare non solo la stima del giovanotto, ma anche la sua protezione. Lindbergh eliminerà infatti la cimice e difenderà anche la Klee dall'ira di Saalfeld…