Tempesta d’amore: Markus vuole smascherare gli intrighi di Alexandra | Puntate tedesche

Un terribile conflitto interiore attende Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), uno dei personaggi più interessanti della prossima stagione di Tempesta d’amore . Nelle prossime puntate tedesche della soap l’ex marito di Alexandra (Daniela Kiefer) si troverà infatti a dover scegliere tra la lealtà verso la donna che ama e l’amore per una figlia che ha da poco scoperto non essere biologicamente sua… Ecco dunque cosa accadrà nella prossima stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra rovina Leander

Un intreccio davvero esplosivo sta sconvolgendo le puntate tedesche di Tempesta d’amore. Al centro ci sarà Alexandra Schwarzbach, fidanzata storica di Christoph (Dieter Bach) nonché madre della sua primogenita: Eleni (Dorothée Neff).

Se inizialmente la donna sembrava destinata ad essere al centro di una storyline romantica grazie al suo ritorno di fiamma con Christoph, con il tempo le trame in cui Alexandra sarà coinvolta diventeranno sempre più fosche.

Dopo la drammatica morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh), Alexandra sarà infatti determinata ad avere vendetta contro colui che ritiene responsabile dell’accaduto: Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). E poco importa se quest’ultima sia il grande amore di Eleni…

Determinata a distruggere la vita e la carriera di Leander, la donna corromperà dunque un’infermiera – Gesine (Eve Lamell) – affinché testimoni contro il giovane medico. Un intrigo che avrà conseguenze devastanti…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus tra due fuochi

Di fronte a quelle prove apparentemente schiaccianti, Leander non solo perderà il lavoro, ma anche il suo grande amore: sarà infatti lo stesso medico a decidere di lasciare Eleni, per non costringerla a scegliere tra lui e la famiglia. Una scelta che lascerà la ragazza devastata.

Inutile dire che Markus non resterà insensibile di fronte al dolore della figlia, al punto che penserà addirittura di rivelarle la verità sull’intrigo di Alexandra. Quest’ultima, però, riuscirà non solo a dissuaderlo ma anche a convincerlo a rafforzare in Eleni la convinzione che Leander non fosse l’uomo giusto per lei.

A quel punto, per Leander ed Eleni sembrerà definitivamente finita. Non ci vorrà però molto prima che i due protagonisti si ritrovino a lavorare a stretto contatto, tra l'altro proprio insieme a Markus. In quest'ultimo prevarrà la lealtà nei confronti di Alexandra o l'amore per la figlia?