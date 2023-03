Tempesta d’amore: Alexandra incastra Leander per la morte di Vroni! | Puntate tedesche

Una duplice tragedia sta per aver luogo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Un drammatico incidente distruggerà infatti una giovane vita, dando inizio ad una catena di rabbia e odio destinata a segnare per sempre i due protagonisti della diciottesima stagione: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vroni ha un grave incidente

Da tempo ormai vi stiamo parlando della diciottesima stagione di Tempesta d’amore, in corso ormai da alcuni mesi in Germania. Come sappiamo, dopo il lieto fine di Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf), il testimone passerà a due nuovi protagonisti: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). E, come da tradizione, il loro sarà un amore tormentato…

Nipote di Werner (Dirk Galuba) e Alfons (Sepp Schauer), Leander arriverà a Bichlheim per riavvicinarsi alla propria famiglia e iniziare a lavorare come medico. Sarà proprio in ospedale che conoscerà Eleni, primogenita di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), con cui esploderà presto l’amore.

Più uniti e innamorati che mai, Leander e Eleni formeranno una coppia apparentemente perfetta. Il loro idillio verrà però turbato da un terribile evento: la sorella minore di Eleni – Vroni (Selina Weseloh) – avrà un gravissimo incidente in moto e verrà portata d’urgenza in ospedale.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra crea delle prove contro Leander

Ebbene, le anticipazioni non sono chiarissime su quello accadrà in seguito, ma sembra che Vroni verrà affidata alle cure proprio di Leander e che deciderà di sottoporsi ad un rischioso intervento chirurgico. Intervento da cui, purtroppo, pare che non si sveglierà più!

Inutile dire che la tragedia devasterà la famiglia Schwarzbach, ma ognuno avrà una reazione diversa. Mentre Eleni e Noah (Christopher Jan Busse) si chiuderanno nel proprio dolore, Alexandra cercherà infatti vendetta contro la persona che riterrà responsabile della morte della figlia: Leander.

Di fronte alla mancanza di prove contro quest’ultimo, Alexandra corromperà dunque un’infermiera affinché dichiari che Leander non aveva informato Vroni dei rischi legati al suo intervento. E da quel momento la vita del giovane Saalfeld cambierà per sempre…

(Puntate 4006-15, in onda in Germania dal 4 al 19 aprile 2023)