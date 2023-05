Tempesta d’amore: Max delude Gerry e Erik fa un gesto d’amore… | Puntate italiane

Se è vero che i veri amici si vedono nel momento del bisogno, Gerry Richter (Johannes Huth) scoprirà presto di averne trovato uno! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane fratello di Max (Stefan Hartmann) riceverà infatti una bella sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max e Vanessa vanno a vivere insieme

Molte novità sono in arrivo a casa Richter! Se Gerry sembra aver finalmente trovato l’amore grazie a Merle Finow (Michaela Weingartner), anche suo fratello Max sta vivendo un momento felice sentimentalmente.

Dopo la tempesta sentimentale con Vanessa (Jeannine Gaspar), tra il fitness trainer e la fidanzata è infatti tornata la calma, tanto che i due stanno pianificando ormai da tempo di pren dere casa insieme. Un sogno che si sta però rivelando decisamente difficile da realizzare.

Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Max e Vanessa vedranno finalmente i loro desideri esauditi: troveranno la casa dei loro sogni! Una notizia che non sarà però per tutti buona…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik fa un’offerta a Gerry

Quando Gerry verrà a conoscenza della novità, sarà infatti inizialmente felicissimo non solo per il fratello, ma anche per se stesso: il ragazzo sarà infatti convinto che Max e Vanessa gli daranno una stanza nella loro nuova casa. Peccato solo che non ne abbiamo nessuna intenzione!

Il risultato? Il povero Gerry si ritroverà improvvisamente da solo, senza un posto dove andare. A sorpresa, però, in suo aiuto interverrà Erik: sinceramente affezionato a quel ragazzo così speciale, si offrirà di andare a vivere insieme a lui!

Inutile dire che Gerry sarà al settimo cielo per la notizia e ringrazierà il suo migliore amico. Peccato solo che Max non crederà nella buona fede di Erik e si metterà di mezzo. Il fitness trainer, però, si dovrà rendere conto che il fratellino non è più sprovveduto come un tempo… Seguici su Instagram.