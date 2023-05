Tempesta d’amore: Valentina confessa a Noah di amarlo! | Puntate tedesche

Si fa sempre più appassionante il triangolo sentimentale con al centro Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) si dichiarerà infatti all’uomo che ama, con conseguenze davvero inaspettate…. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Valentina, Noah e Greta

Tornata a sorpresa in scena in Germania, Valentina ha subito calamitato su di sé l’attenzione, grazie ad una vita amorosa decisamente movimentata. Dopo la traumatica fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), la giovane Saalfeld si innamorerà infatti prima di Michael (Erich Altenkopf) – ovvero il padre del suo ex – e poi di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse)!

Ebbene, come spesso accade, il tempismo non sarà dalla parte dell’amore: Noah sarà infatti a lungo innamorato di Valentina, ma – quando quest’ultima inizierà finalmente a ricambiarlo – lui inizierà invece una relazione con Greta Bergmann (Laura Osswald), la nuova cuoca del Fürstenhof. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina gelosa di Greta

Inutile dire che la situazione sarà decisamente dolorosa per Valentina, che si vedrà costretta a vedere tutti i giorni l’uomo che ama tra le braccia di un’altra. Una situazione che esaspererà a tal punto la ragazza da portarla a commettere un atto odioso contro la rivale, rovinando un piatto che quest’ultima ha preparato per un importante ospite.

Il risultato? Quando l’accaduto verrà alla luce, Noah affronterà Valentina, dicendosi sconvolto per il suo comportamento. Conscia del proprio errore, la Saalfeld farà di tutto per rimediare, ma tutto sembrerà inutile: il ragazzo non ne vorrà più sapere di lei.

E così, non sapendo più come giustificare il proprio comportamento, Valentina non vedrà altra soluzione se non confessare a Noah di amarlo! Una confessione che riaccenderà nell'uomo dei sentimenti mai davvero scomparsi…

(Puntate 4049-52, in onda in Germania dal 9 al 14 giugno 2023)