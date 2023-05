Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 10 maggio 2023

Hunkar si reca da Fekeli e gli dice tutto sulle nozze tra Zuleyha e Demir, non nascondendo che Adnan è in realtà figlio di Yilmaz. Fekeli però ci resta malissimo e si sente male. Behice lo ritrova riverso sul pavimento e subito contatta Sabahattin, che le fornisce indicazioni per mettere in atto un massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza. Fekeli versa però in condizioni assai critiche….