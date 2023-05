Terra amara: Fekeli cerca di capire a cosa si riferisse Behice | Trama 13 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 13 maggio 2023

Zuleyha teme che Demir stia trascurando Adnan in favore di Leyla. Hunkar va di soppiatto nella camera d’ospedale dove Fekeli si trova ancora sedato; là l’uomo incontra Behice che le manifesta tutto il suo disprezzo. Azize, seccata dal russare di Fadik, esce per andare a dormire altrove senza che nessuno se ne accorga. Ma sulla strada si imbatte nella macchina di Yilmaz, che la investe. Lui la soccorre, la conduce in ospedale, e le dona il suo sangue, ma tutto ciò innervosisce molto Demir. Yilmaz per telefono avvisa Zuleyha dell’incidente e ciò turba Mujgan, che reagisce sfogandosi con Zuleyha e lo stesso Yilmaz.

Fadik, “colpevole” di non aver badato a Azize, viene licenziata in tronco da Demir, ma ben presto, grazie a Hunkar, sarà reintegrata in cucina. Uzum parla alla madre sulla sua tomba, causando sconcerto in Saniye. Gaffur deve fare suo malgrado degli straordinari in un ristorante; l’uomo maledice Hatip, a cui è debitore di una forte somma…

Sermin tenta di farsi perdonare da Behice e le racconta un segreto sugli Yaman. Julide è alla ricerca dell'assassino di Cengaver. Sabahattin intende chiarire con Julide ma scopre della denuncia presentata da Sermin contro di lui. Intanto, giunge Sermin e lui la minaccia di raccontare tutto a Betul. Fekeli cerca di capire a cosa si riferisse Behice quando ha minacciato Hunkar e lei gli parla del segreto che ha appreso da Sermin.