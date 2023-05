Terra amara: Yilmaz crede che ci sia qualcosa che non va e… | Trama 15 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 15 maggio 2023

Gaffur ha scoperto la frequentazione tra Gulten e Cetin. L'uomo, arrabbiato, intende impedire che i due si sposino, ma a quel punto Saniye gli rivela che Gulten è stata violentata e che per questo motivo Yilmaz ha ucciso Ercument. Saniye dice a Hunkar di aver svelato tutto a Gaffur, scatenando la preoccupazione della matriarca per le possibili conseguenze. Un uomo di nome Eyup Karakus si autoaccusa per l'omicidio di Cengaver, ma Yilmaz pensa che il responsabile del delitto possa essere un altro e così si reca in carcere a parlare con Eyup.