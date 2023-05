Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 16 maggio 2023

Dopo aver incontrato Yilmaz, Eyup fa il furbastro e decide di chiedere a Hatip il quadruplo della cifra concordata per continuare a prendersi la colpa dell'omicidio di Cengaver. Nel frattempo, Sermin tenta in tutti i modi possibili a riallacciare i rapporti con Sabahattin. Mujgan è sempre più tesa riguardo al rapporto tra Yilmaz e Zuleyha e non vuole saperne di farsi aiutare da uno psichiatra…