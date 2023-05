Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 18 maggio 2023

La cospicua donazione di Fekeli consente l'apertura di una nuova scuola elementare. E proprio Fekeli sceglie per la scuola il nome di Behice Hekimoglu, ciò per ringraziare la donna visto l'aiuto ricevuto in passato. Questa decisione, però, porta alla rottura dei rapporti tra lo stesso Fekeli e Hunkar Yaman…