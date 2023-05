Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 19 maggio 2023

Il danno che Demir provocherà a Yilmaz è davvero ingente: gli fa giungere ordini per molti impianti di irrigazione, ma poi li fa annullare. A Julide arriva una lettera anonima con una precisa accusa a Demir per l’uccisione di Ercument. Demir però non ci sta e a quel punto minaccia di dire la verità, cioè che è stato Yilmaz a far fuori Ercument (che aveva violentato Gulten)… Seguici su Instagram.