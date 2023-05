Terra amara: Zuleyha, onore infangato | Trama 21 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 21 maggio 2023

Eyup contatta Hatip e lo chiama in carcere: se entro un giorno non avrà il denaro che Hatip gli ha promesso per essersi accollato la responsabilità della morte di Cengaver, farà a Yilmaz il nome del vero assassino. Hatip, pressato, lo fa pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale e Yilmaz pensa che l’agguato sia stato organizzato da Demir.

Le indagini sulla morte di Ercument proseguono: Demir viene accusato di omicidio e l’onore di Zuleyha viene infangato. A quel punto Hunkar e Demir incontrano Yilmaz e Fekeli e i quattro pensano a un piano. Mujgan però si insospettisce e, di fronte a una subitanea partenza del marito, decide di affrontare di persona Fekeli, il quale tuttavia non le dice niente.

Sermin e Behice si coalizzano ma, quando Sermin raggiunge le amiche al circolo per sparlare degli Yaman, Naciye la tratta male davanti a tutti. La famiglia Yaman viene chiamata a deporre e si attiene al piano. Sabahattin, per evitare che tutto venga alla luce, chiede a Julide di archiviare il caso, ma lei non tollera la sua ingerenza. Yilmaz e Demir vanno a Istanbul per chiedere aiuto alla sorella di Ercument, Emel. Li aiuterà?