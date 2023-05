Terra amara: Hunkar vuole estinguere il debito di Gaffur ma non sa che… | Trama 3 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 3 maggio 2023

Gaffur rivela a Saniye il suo debito con Hatip e spiega a Hunkar che l'uomo gli ha prestato il denaro per pagare un debito di gioco. Hunkar decide di estinguere il debito di Gaffur dando 10.000 lire a Hatip, ma non sa che il debito in realtà era di 100.000 lire. Zuleyha accusa Demir di preferire Leyla, ma Demir dice che non è vero, convinto che sia Zuleyha a fare una distinzione tra i loro figli. Berika svela a Hunkar che Behice vuole candidarsi come presidente dell'associazione…