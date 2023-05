Terra amara: Mujgan accusa Yilmaz di averla tradita con Zuleyha | Trama 30 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 30 maggio 2023

Nel corso delle ricerche per ritrovare Adnan e Uzum si riaccendono vecchie ruggini tra Demir e Yilmaz. Anche Zuleyha non si trova, Demir infatti l'ha condotta nei boschi con l'intenzione di farla fuori, ma ha desistito un attimo prima di ammazzarla. Mujgan accusa ancora Yilmaz di averla tradita con Zuleyha e decide di fuggire in America portando con lui il piccolo Kerem Ali. Hunkar, Fekeli e Demir aspettano una telefonata dai possibili sequestratori di Adnan e Uzum.