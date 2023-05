Terra amara: Behice se la prende con Mujgan, ecco perché | Trama 7 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 7 maggio 2023

Dopo a chiacchierata con Mujgan, Demir è arrabbiato con Zuleyha, non solo perchè intendeva allattare Kerem Ali, ma anche perché la dottoressa gli ha raccomandato di controllare la moglie, la quale, proprio secondo Mujgan, è ancora attratta da Yilmaz. Una volta appreso di questo incontro con Demir, Behice accusa Mujgan di aver provocato un risentimento a Demir che potrebbe riportare la violenza nei rapporti tra famiglie.

Saniye e Gaffur si occupano della piccola Uzum, che è stata affidata a loro dalla madre ricoverata in ospedale; i due però non riescono a far mangiare la bimba e di conseguenza decidono di portarla a trovare la sua mamma. Demir, che ha rischiato la vita in un incidente, decide di seguire il consiglio di mamma Hunkar e intesta la maggior parte del suo patrimonio a Leyla, temendo che un giorno Zuleyha possa svelare a Yilmaz che Adnan in realtà è suo figlio.

Sermin intende salvare il suo matrimonio e quindi cerca con successo di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l'intento di farla allontanare da Sabahattin. Julide decide di chiudere il suo fidanzamento con Sabahattin, che però si precipita infuriato a casa di Sermin e le urla contro che sono divorziati e che tra di loro è finita. Sermin giura vendetta nei confronti di Sabahattin.