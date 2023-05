Terra amara: Behice allude a un segreto di Hunkar… | Trama 9 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 9 maggio 2023

Berika decide di candidarsi come presidente dell'associazione e riesce a vincere anche grazie al voto inatteso di Fusun. Behice, che pensava di trionfare, è molto risentita del risultato e inizia ad alludere a un segreto di Hunkar che lei dice di conoscere. Sermin va da Julide per denunciare Sabahattin per un atto di violenza domestica e inoltre avvisa Hatip del fatto che la polizia sta cercando Rasit. Hatip le assicura tuttavia di avere la situazione sotto controllo…