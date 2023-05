Terra Amara: il piccolo Adnan si sparerà con la pistola di Demir!

Come reagirà il dispotico Demir Yaman (Murat Unalmis) appena la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) gli confesserà che ha rivelato a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) che il piccolo Adnan è suo figlio? Come facilmente prevedibile, l’erede di Hunkar (Vahide Percin) cercherà di rimarcare il suo ruolo di padre, ma un’altra tragedia sarà dietro l’angolo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara.

Terra Amara, news: Demir organizza la circoncisione di Adnan

Come già sapete, Zuleyha confesserà tutto quanto a Demir nel momento in cui lui la starà rimproverando per l’ennesimo tentativo di fuga con Yilmaz ai suoi danni e a quelli di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Esattamente come la dottoressa farà con Akkaya, Yaman rifiuterà categoricamente di concedere il divorzio alla moglie e resterà esterrefatto quando la donna gli dirà che ormai il rivale sa di essere il padre di Adnan.

Non a caso, per segnare ulteriormente la sua autorità, Demir organizzerà nei minimi dettagli la festa di circoncisione di Adnan, dato che ormai avrà compiuto quattro anni, nonostante il parere fortemente contrario di Zuleyha e di Hunkar. Una cerimonia, quella della circoncisione, dove verranno invitati tutti gli abitanti di Cukurova e che farà arrabbiare a dismisura Yilmaz…

Terra Amara, trame: Yilmaz cerca di interrompere la circoncisione di Adnan!

Informato da Çetin Ciğerci (Aras Şenol) di ciò che starà per succedere, Yilmaz non esiterà a presentarsi nella tenuta dei Yaman e, quando Zuleyha gli confermerà che il marito sa tutto quanto su Adnan, mostrerà tutte le sue rimostranze e dirà al rivale che suo figlio non dev’essere circonciso per nessun motivo al mondo.

I toni si faranno dunque sempre più accesi, soprattutto quando Yilmaz tirerà fuori la sua pistola per minacciare Demir, asserendo che è giunta l’ora di riconsegnargli la sua famiglia. Insomma, la tensione sarà piuttosto alta, ma la discussione terminerà quando si sentirà uno sparo proveniente dalla camera dei coniugi Yaman…

Terra Amara, spoiler: Adnan si spara con la pistola di Demir!

A spararsi accidentalmente un colpo sarà stato proprio il piccolo Adnan, dopo essere entrato in contatto con una pistola lasciata incautamente in camera da Demir (e che il bimbo avrà scambiato per un giocattolo). Zuleyha sarà quindi sotto shock appena scoprirà che il figlioletto si è ferito e con Yilmaz, Hunkar e Demir a seguito correrà in ospedale nel disperato tentativo di salvarlo.

Peraltro Zuleyha impedirà a Mujgan di entrare in sala operatoria insieme all’equipe medica, poiché temerà che la donna nella sua follia possa tentare deliberatamente di uccidere il bambino. Comunque sia, l’intervento a cui verrà sottoposto Adnan sarà decisamente delicato e tutti quanti, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), temeranno per la sua sorte.

La drammatica svolta farà raggiungere a Mujgan un’altra consapevolezza, visto che dalla reazione di Yilmaz lei capirà benissimo che il marito sa che Adnan è suo figlio. Ma al di là di tutto, Adnan riuscirà a salvarsi o l’ennesima morte sarà dietro l’angolo? Seguici su Instagram.