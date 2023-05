Terra Amara: Yilmaz e Zuleyha chiederanno il divorzio a Mujgan e Demir ma…

Nubi, tensioni e richieste improvvise saranno al centro delle prossime puntate italiane di Terra Amara. In particolar modo, i telespettatori dovranno osservare con attenzione tutto quello che accadrà nel momento in cui Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) chiederà alla moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) di porre fine al loro matrimonio tramite il divorzio…

Terra Amara, news: Yilmaz, Zuleyha e la fuga mancata…

La storyline si verrà a delineare quando l’ennesimo tentativo di fuga di Yilmaz e Zuleyha andrà in malora a causa della pettegola Şermin (Sibel Taşçıoğlu), che rivelerà a Demir Yaman (Murat Unalmis) tutto quanto giusto in tempo per impedire alla Altun di raggiungere l’amato nel luogo prescelto per dare inizio alla loro nuova vita insieme.

Dato l’ennesimo intoppo, Zuleyha chiederà a Yilmaz una soluzione alternativa, perché non troverà giusto strappare il piccolo Kerem Alì dalle braccia della madre per portarlo con loro insieme al loro figlio Adnan e alla piccola Leyla. Akkaya prometterà dunque alla Altun che chiederà il divorzio a Mujgan, così come la stessa Zuleyha auspicherà di fare con Demir. Le cose andranno però in maniera decisamente diversa rispetto ai pronostici dei due innamorati…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz chiede a Mujgan il divorzio ma…

Eh sì: nel corso di una cena, dove saranno presenti anche il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), la zia Behice (Esra Dermancioglu) e Fikret (Furkan Palali), Yilmaz prenderà la parola per chiedere perdono a Mujgan per tutte le volte che le ha mancato di rispetto e ha dubitato della sua buona fede, ma la gelerà quando le chiederà il divorzio al fine di evitare delle nuove liti, asserendo che lo sta facendo per il bene di Kerem Alì.

A quel punto, Mujgan perderà per l’ennesima volta la pazienza e sottolineerà al marito che non interromperà mai il loro matrimonio per spingerlo tra le braccia di Zuleyha ed essere felice alle sue spalle. Tali parole sorprenderanno Akkaya, dato che soltanto qualche settimana prima era stata proprio la moglie a manifestare la volontà di interrompere la loro unione. Un vero e proprio voltafaccia da parte della dottoressa, che sarà solo il primo intoppo per i poveri Yilmaz e Zuleyha…

Terra Amara, trame: Zuleyha rivela a Demir che Yilmaz sa che Adnan è suo figlio!

Possiamo anticiparvi che negli stessi attimi anche Demir ritornerà a casa, su richiesta della madre Hunkar (Vahide Percin), ed abbandonerà la tenuta acquistata per la “seconda madre” Sevda (Nazan Kesal). Anche se quest’ultima l’avrà invitato a lasciare libera la moglie e a concederle il divorzio se davvero la ama, Yaman darà nuovamente sfoggio del suo lato più dispotico appena Zuleyha gli sarà ostile e preciserà che è lui il suo destino e che nulla potrà fare per stare al fianco di Yilmaz.

Nonostante ciò, Zuleyha si farà coraggio e chiederà a Demir di divorziare, ma il cattivo della telenovela non vorrà sentire ragioni. Sarà allora che, di getto, la Altun gli dirà che ormai Yilmaz sa che Adnan è suo figlio perché è stata lei stessa a rivelarglielo. Un'iniziativa che non piacerà affatto a Demir e che si ripercuoterà sulle future dinamiche della telenovela…