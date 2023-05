Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara tutti i riflettori saranno puntati su un terribile assassinio. Attraverso una serie di sotterfugi, la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) riuscirà ad allontanare da sé i sospetti sull’omicidio da lei compiuto, facendo sì che la colpa ricada sulla cantante Sevda Caglayan (Nazan Kesal). C’è chi però, come Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), non crederà a questa teoria.

Terra Amara, news: Behice uccide Hunkar a sangue freddo!

Come vi abbiamo già raccontato nei nostri precedenti post dedicati a questo argomento, la drammatica storyline partirà nel momento in cui, dopo aver accettato di sposare Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Hunkar Yaman (Vahide Percin) scoprirà grazie all’investigatore privato che ha assunto che Behice ha ucciso i suoi due precedenti mariti, al fine di entrare in possesso delle loro ricchezze, inscenando – grazie alla complicità del fratello medico Behzat – le loro morti per cause naturali.

Piuttosto che recarsi dalla polizia, Hunkar penserà incautamente di affrontare Behice, spiattellandole in faccia la verità e intimandole di lasciare Cukurova se non vuole passare il resto dei suoi giorni in carcere, ma andrà incontro ad un brutto destino.

Senza alcuna esitazione, Behice estrarrà infatti un coltello della sua borsetta e pugnalerà a morte per ben due volte Hunkar all’altezza del cuore. La donna esalerà quindi il suo ultimo respiro dopo pochi secondi, con la Hekimoglu che porterà via i gioielli alla signora Yaman per inscenare un furto: gli stessi che le saranno utili per incastrare la povera Sevda nel momento in cui la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) comincerà a sospettare di lei.

Terra Amara, trame: Sevda viene arrestata!

Eh sì: puntando sull’inimicizia della donna con Hunkar, innescata a causa della relazione avuta con il defunto marito Adnan Senior, Behice si introdurrà a casa di Sevda e nasconderà in un cassetto i gioielli che aveva indosso Hunkar. Quando li ritroveranno, i poliziotti non potranno dunque fare altro che accusare Sevda dell’omicidio della Yaman, con grossa sorpresa di Demir (che inizialmente non riterrà possibile che la donna che suo padre ha amato abbia ucciso la madre).

Tuttavia, Demir sembrerà cambiare idea a causa di una serie di indizi: in pratica, in fase di interrogatorio, Sevda confesserà al commissario di avere visto Hunkar poche ore prima della sua morte asserendo che le aveva riportato dei soldi che aveva rifiutato, offerti a lei dallo stesso Demir.

Come se non bastasse, la Caglayan resterà senza parole – esattamente come Demir – quando le verranno mostrati i gioielli di Hunkar ritrovati nella sua abitazione e non saprà dare risposta sul perché sono finiti lì. Parole che getteranno più di un dubbio nel marito di Zuleyha, che comincerà a pensare di avere sbagliato a riportare l’ex amante del padre a Cukurova.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha non crede che Sevda abbia ucciso Hunkar

Nel bel mezzo dei sospetti più terribili di Demir, Zuleyha penserà al contrario che Sevda non possa essersi macchiata dell’omicidio di Hunkar, ragione per la quale inviterà il marito a riflettere e a pensare se la madre potesse avere altri nemici in grado di farle del male.

Insomma, la complicatissima trama sarà appena cominciata, con Behice che crederà di averla fatta franca… ma fino a quando? Seguici su Instagram.