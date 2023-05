Terra Amara: Azize sarà derubata! Ecco come succederà

Pomeriggio di tensione in arrivo per la povera domestica Fadik (Polen Emre) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Quando tutti i residenti della tenuta Yaman saranno in apprensione per il piccolo Adnan, che si sparerà accidentalmente un colpo con la pistola del “padre” Demir (Murat Unalmis), la ragazza dovrà gestire uno spiacevole imprevisto, ossia la scomparsa dalla “nonnina” Azize (Serpil Tamur)…

Terra Amara, news: Azize si allontana volontariamente dalla tenuta

Tutto partirà quando Zuleyha (Hilal Altinbilek), Hunkar (Vahide Percin), Demir e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) si renderanno conto del fatto che Adnan si è ferito con la pistola. I quattro correranno immediatamente all’ospedale, dove il bambino verrà sottoposto ad un’operazione d’urgenza, e lasceranno Azize alle cure dei domestici (in particolar modo a quelle di Fadik).

Data la sua demenza senile, nel giro di qualche minuto, Azize si dimenticherà completamente di quanto successo ad Adnan e si preparerà per andare a rimproverare Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) per essersi messa in mezzo nel matrimonio tra la figlia Hunkar e il marito Adnan Senior. In tal senso, la vecchietta non ricorderà infatti che quella relazione extraconiugale appartiene al passato, né tanto meno che l’uomo conteso dalle due donne è ormai passato a miglior vita da diverso tempo. Fatto sta che, nel trambusto generale, Azize andrà incontro ad un grave pericolo…

Terra Amara, spoiler: Azize viene derubata!

Eh sì: completamente disorientata quando si troverà a metà della strada, Azize chiederà un passaggio ad un uomo alla guida di un furgone, che la farà salire nel retro dove ci saranno altre due donne che lei crederà di conoscere. Le sconosciute si renderanno presto conto di quanto Azize non abbia piena facoltà mentale e si approfitteranno della sua ingenuità, facendola scendere dalla vettura a metà del tragitto con la promessa che saranno loro stesse a condurla da Sevda.

Le intenzioni delle donne saranno però tutt’altro che buone, visto che non esiteranno a rubare ad Azize tutti i suoi gioielli, prima di abbandonarla tra le boscaglie di Cukurova. Un risvolto che genererà apprensione in Fadik, quando si renderà conto che l’anziana non è più nella tenuta!

Terra Amara, spoiler: Fadik alla ricerca di Azize ma…

Contando sull’aiuto del corteggiatore Rasit (Şahin Vural), Fadik si metterà dunque alla ricerca di Azize ma di quest’ultima non ci sarà nessuna traccia. Tuttavia, possiamo anticiparvelo già da ora, la “nonnina” sarà sana e salva, visto che tornerà da sola nella tenuta e senza alcun ricordo del furto subito soltanto poche ore prima. In ogni caso, Fadik passerà un brutto quarto d’ora poiché perderà i sensi non appena rimetterà piede nelle terre dei Yaman; ciò quando ancora non saprà che la vecchietta è a casa sana e salva.

Comunque sia, vi consigliamo di fare attenzione a questa storyline perché darà il via ad un grosso equivoco che riguarderà proprio Rasit e Fadik. Di che cosa si tratterà? Seguici su Instagram.