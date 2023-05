Terra Amara: Behice accuserà Fikret di essere un impostore ma…

L’arrivo a Cukurova di Fikret Fekeli (Furkan Palali) a Cukurova preoccuperà parecchio Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la dark lady farà di tutto per dimostrare che l’uomo non è il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), come invece ha detto di essere, ma finirà per fare una vera e propria figuraccia…

Terra Amara, news: i sospetti di Behice

Sapete già che Fikret è il figlio di Musa, il fratello defunto di Ali Rahmet. Quest’ultimo sarà dunque felice di avere nuovamente a che fare con il nipote, che non vedeva da più di trent’anni (ossia quando era solo un bambino di tre anni), e in accordo con il figlioccio Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) deciderà di assumerlo nella fabbrica di cotone.

Una scelta che non piacerà affatto a Behice poiché temerà che, col tempo, Fikret possa prendere il controllo dell’impresa ai danni di Yilmaz, facendo sì che né Mujgan (Melike Ipek Yalova) e né lei possano entrare in possesso dell’enorme ricchezza di Ali Rahmet. Proprio per questo, la “zietta” si convincerà di una strana teoria, ossia che Fikret è un impostore!

Terra Amara, trame: Behice trova due passaporti di Fikret!

Dato che Mujgan non riterrà possibile, come invece lei sosterrà, che Fikret possa avere ucciso il vero nipote di Ali Rahmet per prendere il suo posto, Behice spiegherà le sue congetture alle pettegole Şermin (Sibel Tascioglu) e Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) che le diranno che, da bambino, si è ustionato nel petto con dell’acqua calda (ragione per cui dovrebbe avere ancora delle cicatrici).

In preda ai dubbi, Behice rovescerà del the caldo addosso a Fikret per costringerlo a togliere la camicia davanti a lei e farlo restare a torso nudo, ma il giovane Fekeli non cadrà nel tranello e andrà a cambiarsi in camera sua. Decisa ad andare fino in fondo con le sue strampalate indagini, Behice arriverà addirittura a rovistare tra le cose dell’ultimo arrivato e troverà due passaporti, uno dei quali avrà un nome diverso da Fikret Fekeli.

Terra Amara, spoiler: Behice accusa Fikret di essere un impostore ma…

La figuraccia sarà però presto servita: visto che nemmeno di fronte alla presenza dei due passaporti Ali Rahmet chiederà spiegazioni al diretto interessato, Behice affronterà a muso duro Fikret e lo accuserà di essere un impostore. Una teoria che il ragazzo “demolirà” in pochi minuti, asserendo che è dovuto arrivare in Turchia con un passaporto falso perché in Germania era ricercato a causa di alcuni assegni a vuoto firmati a suo nome dal socio che aveva nella nazione estera.

Di fronte a ciò, Behice tirerà fuori la storia della bruciatura, rimarcando che non si è voluto togliere la camicia di fronte a lei perché non aveva i segni della stessa, ma Fikret smonterà anche questa ipotesi sollevandosi la maglietta che avrà indosso e mostrando allo zio l’enorme cicatrice. Insomma, la Hekimoglu farà un completo buco nell’acqua e non le resterà altro da fare se non scusarsi.

Una disfatta per la zietta, con Fikret che conquisterà sempre di più la fiducia dello zio dato che riuscirà ad inchiodare alle loro responsabilità gli uomini che da tempo, con vili sotterfugi, stavano cercando di entrare in possesso di tutte le industrie e i terreni di Cukurova con dei loschi fini… Seguici su Instagram.