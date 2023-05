Ogni dark lady che si rispetti ha un piano di emergenza, anche quando si trova a dover uccidere all’improvviso. In questo non farà eccezione la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) visto che, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, non esiterà a incastrare la povera Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) per l’omicidio di Hunkar Yaman (Vahide Percin) che lei stessa avrà compiuto.

Terra Amara, news: ecco perché Behice ucciderà Hunkar

Se ci avete seguito in precedenza, sapete che Behice dovrà agire senza riflettere troppo sul da farsi nel momento in cui, tramite l’investigatore privato che avrà ingaggiato, Hunkar scoprirà che si è macchiata degli assassinii dei suoi due mariti – fatti passare per infarti grazie alla complicità del fratello medico Behzat – compiuti per entrare in possesso delle loro ricchezze.

A quel punto, Hunkar minaccerà Behice e la inviterà a lasciare Cukurova se non vuole passare il resto dei suoi giorni in carcere. Parole che spingeranno la Hekimoglu a tirare fuori dalla sua borsetta un coltello affilato e pugnalare per ben due volte, all’altezza del cuore, la Yaman. Quest’ultima morirà quindi dopo pochi secondi di agonia, mentre Behice la priverà di tutti i gioielli che aveva indosso per inscenare un furto, idea che nel giro di qualche ora si rivelerà piuttosto utile…

Terra Amara, spoiler: Behice incastra Sevda per l’omicidio di Hunkar!

Eh sì: quando tutta Cukurova piangerà la morte di Hunkar dopo che Demir (Murat Unalmis) avrà ritrovato il suo cadavere, Behice penserà bene di sfruttare l’inimicizia tra la defunta e Sevda, con cui la Yaman ce l’aveva per aver sedotto tanti anni prima il marito Adnan diventando la sua amante. Behice si introdurrà quindi furtivamente in casa di Sevda e nasconderà i gioielli rubati a Hunkar in un suo cassetto.

Quando la guardia civile irromperà sul posto, probabilmente su segnalazione anonima della stessa Behice, i gioielli verranno ritrovati in pochi attimi, tant’è che Sevda verrà raggiunta da alcuni uomini nel bel mezzo del funerale di Hunkar e verrà portata con la forza in commissariato per essere sottoposta ad un interrogatorio!

Terra Amara, trame: Sevda si dichiara innocente!

Da un lato Sevda si dichiarerà immediatamente innocente ma gli inquirenti non sembreranno credere nella sua versione per via del ritrovamento dei gioielli; dall’altro Demir sceglierà di mandare avanti il funerale della madre e si occuperà della “matrigna”, con cui ha un buon rapporto, soltanto quando lo stesso sarà concluso.

In tutto ciò, a gongolare tra tutti quanti sarà dunque Behice, convinta di averla fatta franca. Non a caso, la sua prima soddisfazione arriverà dalla nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova), ma di questo ne parleremo in seguito…