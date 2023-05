Terra Amara, anticipazioni: Behice schiaffeggia Sermin!

Nei mesi estivi di Terra Amara, Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) si farà più di un nemico. Colpevole dell’assassinio di Hunkar Yaman (Vahide Percin), la donna cercherà ad ogni costo di allontanare i sospetti da sé e finirà per scontrarsi in maniera accesa persino con l’amica Sermin Yaman (Sibel Tascioglu). Vediamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Behice e la conferenza stampa contro Zuleyha

Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane, tutto partirà quando Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), in preda ai sospetti sul conto di Behice per l’omicidio di Hunkar, inviterà la donna a lasciare Cukurova finché tutto non si sarà chiarito. Dato che non vorrà sapere di andarsene, la signora pagherà un uomo affinché la picchi e le spari un colpo all’altezza della spalla, in modo tale da essere ricoverata e far saltare la sua partenza per Istanbul.

Il piano folle della dark lady andrà però decisamente storto, visto che un cane aggredirà l’uomo proprio mentre le starà sparando e, a causa di questo, si prenderà una pallottola quasi all’altezza del cuore. Dopo una difficile operazione e venti giorni di ricovero, la Hekimoglu passerà dunque al contrattacco ed organizzerà una conferenza stampa per accusare indirettamente Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) della sua aggressione…

Terra Amara, spoiler: Behice schiaffeggia Sermin!

Eh sì: puntando sul fatto che, poco prima dello sparo che ha ricevuto, Zuleyha l’ha accusata pubblicamente di essere l’assassina di Hunkar, Behice farà sapere (mentendo) ai giornalisti di essere stata aggredita da tre malintenzionati proprio per colpa della Altun. Una versione distorta della storia che innescherà fin da subito i sospetti di Şermin, presente alla conferenza stampa così come Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Fekeli.

A quel punto, Şermin non esiterà ad affrontare Behice, una volta che l’incontro con la stampa sarà terminato, e le farà sapere che, dal suo punto di vista, è stata lei stessa ad organizzare la sua aggressione per evitare di dover lasciare Cukurova dopo l’accusa di omicidio ricevuta da Zuleyha. Ascoltate quelle parole, Behice perderà dunque il suo self control e schiaffeggerà Şermin, intimandole di smetterla di avere certi pensieri sul suo conto perché, se vuole, può essere molto cattiva!

Terra Amara, trame: Şermin si confronta con Demir

Ma come reagirà Şermin di fronte allo schiaffo di quella che sembrerà essere ormai diventata una sua ex alleata? A sorpresa, la Yaman sceglierà di recarsi in ufficio dal cugino Demir (Murat Unalmis) e gli rivelerà tutte le cose che Behice ha detto sul conto di Zuleyha per far sì che possa muovere i suoi contatti con la stampa ed evitare che escano articoli diffamanti contro la moglie.

Tuttavia, Demir confiderà nel fatto che tutti i residenti di Cukurova si schiereranno in suo favore e in quello di Zuleyha, ragione per la quale non riterrà necessario intervenire per frenare le voci.

Sarà allora che Şermin “sparerà” l’altra bomba, visto che comunicherà a Demir che Behice potrebbe essere davvero l’assassina di Hunkar, proprio come Zuleyha pensa. Per questo, Yaman prometterà alla cugina che farà il possibile per capire se i suoi sospetti e quelli della consorte siano fondati… Seguici su Instagram.