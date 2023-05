Terra Amara anticipazioni: Behice lancia accuse infamanti contro Zuleyha!

Le brutte intenzioni della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) si spingeranno sempre più verso un punto di non ritorno nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, la perfida zia di Mujgan Hekimoglu (Esra Dermancioglu) arriverà ad indire una conferenza stampa dove lancerà delle pesanti accuse ai danni di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra Amara, news: Behice in fin di vita; ecco perché

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in alcuni dei nostri post precedenti, la storyline si movimenterà nel momento in cui Zuleyha accuserà pubblicamente Behice di essere l’assassina della suocera Hunkar (Vahide Percin), crimine che tra l’altro la Hekimoglu avrà davvero commesso. Messa con le spalle al muro da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), che le consiglierà di lasciare Cukurova finché le acque non si saranno calmate, Behice ricorrerà alla sua ennesima macchinazione.

In pratica, nel giorno fissato per la partenza a Istanbul, Behice pagherà un complice affinché la picchi in pieno viso e le spari all’altezza di una spalla. Tuttavia, il suo piano pensato per trattenersi ad Adana non andrà nel migliore dei modi, visto che un cane aggredirà il brutto ceffo mentre le starà sparando. Il risultato? Behice riceverà una pallottola quasi all’altezza del cuore e si riprenderà soltanto grazie ad una difficile operazione.

Terra Amara, trame: Behice viene dimessa ma…

Bisognerà dunque fare particolare attenzione quando Behice verrà dimessa dopo aver trascorso circa venti giorni in ospedale: oltre a passare alle minacce con Gaffur Taskin (Bulent Polent), che troverà la documentazione con cui Hunkar intendeva denunciarla alle autorità per gli omicidi dei suoi due mariti, Behice sentirà che è arrivato il momento di creare dei nuovi problemi a Zuleyha; ciò perché vorrà favorire un riavvicinamento tra la nipote Mujgan e il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Per farlo, la cattivissima zietta penserà quindi di organizzare una conferenza stampa nel circolo prestigioso degli imprenditori di Cukurova, attraverso la quale lancerà delle accuse ben specifiche contro la Altun…

Terra Amara, spoiler: ecco le pesanti accuse di Behice contro Zuleyha

Eh sì: mettendo in fila una serie di menzogne in piena regola, Behice asserirà di fronte ad una folta platea di giornalisti di essere stata aggredita da tre uomini, che intendevano vendicarsi di lei per l’omicidio di Hunkar in seguito alle accuse pubblico che le ha rivolto Zuleyha!

Tuttavia, pur dichiarandosi dispiaciuta per ciò che le ha fatto la moglie di Demir Yaman (Murat Unalmis), si mostrerà beffardamente compassionevole nei confronti di Zuleyha, precisando che non intende denunciarla per “istigazione all’omicidio” al fine di non separarla dai piccoli Adnan e Leyla.

Insomma, di fronte alla stampa Behice si calerà nei panni della perfetta "buona samaritana", anche se qualcuno non crederà fino in fondo alle sue parole ed agirà di conseguenza. Di chi si tratterà?