Terra Amara: Behice scoprirà qualcosa di strano su Fikret, ecco cosa

Uno strano ritrovamento alimenterà i dubbi della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) sul conto di Fikret (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) che apparirà “dal nulla” nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, Behice si convincerà sempre di più del fatto che l’uomo non sia altro che un impostore…

Terra Amara, news: ecco chi è Fikret

Già sapete che Fikret arriverà a Cukurova all’improvviso, ma non si farà vedere subito dallo zio e preferirà osservare da lontano tutto ciò che avviene nella fabbrica di cotone che il parente gestisce insieme al figlioccio Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Ad un certo punto, Fikret dovrà però rivelare a Fekeli la sua identità. E così Ali Rahmet sarà felicissimo di aver ritrovato dopo circa trent’anni il nipote, unico figlio del defunto fratello Musa.

Un arrivo improvviso, quello di Fikret, che indispettirà Behice. Dato che Ali Rahmet lo accoglierà nel migliore dei modi, arrivando addirittura a dargli lavoro nella fabbrica di cotone, la Hekimoglu si convincerà dell’idea che il “nipotino” possa essere un impostore, tant’è che dirà a Mujgan (Melike Ipek Yalova) che, dal suo punto di vista, Fikret potrebbe essere un assassino che si è disfatto del vero “erede” per entrare in possesso dei soldi di Ali Rahmet.

Terra Amara, trame: le indagini di Behice continuano

Forte di questa sua teoria, che a Mujgan sembrerà a dir poco strampalata, Behice continuerà ad andare avanti con le sue investigazioni, facendosi assalire da nuovi dubbi nel momento in cui scoprirà da Şermin (Sibel Tascioglu) e Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar) che Fikret, quando aveva circa tre anni e risiedeva ancora a Cukurova con i genitori, si è ustionato in pieno petto.

Per verificare tale pista, nella speranza che sul corpo non ci siano le cicatrici della sopracitata ustione, Behice rovescerà quindi “incautamente” una bevanda addosso a Fikret e lo inviterà a togliersi la camicia per riparare al suo “errore”. Il giovane Fekeli si rifiuterà però di spogliarsi e, quando entrerà in camera sua, darà l’impressione di non avere nessun segno della bruciatura descritta da Füsun e Sermin.

Terra Amara, spoiler: Behice trova il passaporto di Fikret e…

In ogni caso, la storyline arriverà ad un apparente punto di svolta in seguito, ossia quando Behice rovisterà tra le valigie di Fikret e entrerà in contatto con il suo passaporto, dove però ci sarà scritto un altro nome e non di certo Fikret Fekeli. Con quella prova, la Hekimoglu riterrà quindi di avere confermato la sua teoria riguardo l’impostore Fikret, ma preferirà non dire subito tutto quanto ad Ali Rahmet e si confiderà soltanto con la nipote Mujgan.

Per quale motivo la cattivona della telenovela agirà in quel modo? Nell’attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che Fikret si troverà a salvare lo zio da un attentato organizzato dagli imprenditori di Ankara che in precedenza lavoravano con il defunto Hatip Tellidere per entrare in possesso delle industrie di Cukurova. Tuttavia, dopo il salvataggio, Fikret farà perdere le sue tracce e verrà inquadrato, in seguito, in macchina e sorridente in compagnia di uno dei due mandanti dell’attentato.

Una coincidenza abbastanza strana oppure ci sarà sotto dell'altro? Avrà per caso ragione Behice o tutto sarà frutto di un grosso equivoco?