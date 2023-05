Fino a dove si spingerà la follia di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) nel momento in cui Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) deciderà di non ospitarla più nella sua tenuta e le consiglierà di lasciare momentaneamente Cukurova? Per capirlo, bisognerà osservare con attenzione le prossime puntate italiane di Terra Amara, dato che la dark lady si renderà protagonista di un piano estremo, che però non andrà esattamente come lei aveva preventivato…

Terra Amara, news: ecco perché Fekeli caccerà Behice

Come abbiamo anticipato nei nostri post precedenti, tutto partirà quando Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) comincerà a riunire i tasselli del puzzle circa la morte della suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin) ed accuserà pubblicamente la spietata Behice del suo assassinio. Anche se sarà davvero lei la responsabile, la Hekimoglu negherà ogni suo coinvolgimento nella questione e darà della pazza alla sua interlocutrice.

In ogni caso, le parole di Zuleyha getteranno più di un sospetto in Fekeli, il quale approfitterà della situazione venutasi a creare, in attesa di verificare le accuse della Altun, per consigliare a Behice di lasciare Cukurova finché le acque non si saranno calmate. Un pensiero che Ali Rahmet comunicherà alla donna, sottolineando che con la sua presenza non sta facendo altro che generare delle tensioni nel difficile matrimonio tra la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Terra Amara, spoiler: Behice si fa picchiare pur di restare a Cukurova ma…

Occhio perciò a quello che succederà quando, una volta fatte le valigie, Behice si dirigerà nell’aeroporto di Adana per prendere un aereo diretto a Istanbul. Possiamo infatti anticiparvi che, arrivata sul posto, la donna incontrerà un suo complice, che simulerà un’aggressione e butterà a terra tutti i vestiti contenuti nella sua valigia.

Dopo ciò, Behice e il brutto ceffo si dirigeranno nel bosco appartato, dove la donna consegnerà al suo interlocutore del denaro per picchiarla e spararle all’altezza di una spalla, in modo tale da impedire la sua partenza e consentirle di trattenersi a Cukurova. La Hekimoglu si farà dunque dare diversi colpi sul viso, ma qualcosa andrà storto nel momento dello sparo: un cane irromperà infatti sul posto e farà perdere l’equilibrio al complice, che le sparerà per errore in direzione dello stomaco!

Terra Amara, trame: Fikret trova Behice in fin di vita

Insomma, la macchinazione di Behice non riuscirà nel migliore dei modi, visto che l’artefice dello sparo, piuttosto che portarla in ospedale (come lei gli chiederà), scapperà a gambe levate con il timore di averla uccisa. Una situazione che, nel giro di qualche ora, preoccuperà Mujgan, dato che ritroverà la valigia e i vestiti della zia sparsi a terra mentre sarà in compagnia di Fikret (Furkan Palali) e darà immediatamente l’allarme.

Dopo ore di estenuanti ricerche, Behice verrà dunque ritrovata sul ciglio della strada – dove si sarà trascinata in cerca di aiuto – completamente priva di sensi; così scatterà l’immediata corsa in ospedale per salvarle la vita. E, ve lo diciamo fin da ora, la dark lady la farà franca… Seguici su Instagram.