Terra amara, anticipazioni dal 21 al 27 maggio 2023

La settimana dal 21 al 17 maggio vedrà la chiusura di un ciclo di indagini e un nuovo pericolo rappresentato da alcuni loschi uomini. Vediamo cosa catalizzerà il nostro interesse nelle prossime puntate di Terra amara:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 21 a sabato 27 maggio 2023

Le indagini sulla morte di Ercument proseguono: Demir viene accusato di omicidio e l’onore di Zuleyha viene infangato. Per proteggersi, Hunkar e Demir incontrano Yilmaz e Fekeli e i quattro stabiliscono un piano. Mujgan, che non è stata informata dei fatti, si insospettisce e, davanti a un’improvvisa partenza del marito, decide di affrontare a viso aperto Fekeli, il quale non le rivelerà niente. Sermin e Behice, a caccia di risposte, si coalizzano ma, quando Sermin raggiunge le amiche al circolo per sparlare degli Yaman, Naciye la aggredisce verbalmente davanti a tutti. Intanto, la famiglia Yaman viene chiamata a deporre e si attiene al piano. Sabahattin, per evitare che la verità venga a galla, chiede a Julide di archiviare il caso, ma lei non tollera la sua ingerenza. Yilmaz e Demir si recano a Istanbul per chiedere aiuto alla sorella di Ercument, Emel. Sarà disposta ad aiutarli? E a quale prezzo?

Dopo la testimonianza di Emel, le indagini sull’omicidio di Ercument vengono chiuse. La famiglia Yaman organizza una conferenza stampa in cui Emel afferma che suo fratello è stato ucciso dalla malavita per questioni di debiti. Una volta risolta la questione, Hunkar e Demir si incontrano con Yilmaz e Fekeli e le due famiglie decidono di mettere fine alle ostilità. Zuleyha cerca di fare altrettanto con Mujgan, ma la dottoressa le risponde che non ha intenzione di rappacificarsi con lei e che anzi, la sua guerra è appena iniziata.

Demir riceve il filmato inviatole da Mujgan, ma crede che siano delle registrazioni di partite di calcio. Ad ogni modo, il proiettore è rotto e quindi la questione è rimandata. Fekeli è pronto ad andare a chiedere la mano di Gulten alla famiglia Yaman, mentre Zuleyha si mette all’opera per confezionarle l’abito da sposa.

Zuleyha decide di regalare a Gulten il proprio vestito del matrimonio mai avvenuto con Yilmaz. Saniye scopre che Gaffur ha venduto i suoi gioielli per ripagare i debiti con Hatip. Fekeli, mentre è seduto nella locanda di Ferhat, sente due uomini che parlano di come comprare la raffineria di Hulusi e di un piano più grande che consiste nell’impadronirsi delle terre di Cukurova senza che qualcuno possa opporsi.

I due uomini che Fekeli sente parlare mentre è seduto nella locanda di Ferhat, stanno raccogliendo informazioni sugli abitanti più in vista, partendo da Demir. Fekeli, dunque, avverte Hunkar e, in un incontro a casa di Yilmaz e Mujgan, nasce l’alleanza tra Demir e Yilmaz per il bene di Cukurova. La gelosia e l’ossessione di Mujgan nei confronti di Zuleyha non si placa e la donna è sempre più convinta che i due siano amanti.

Due loschi individui stanno cercando di impossessarsi dei terreni e delle aziende di Cukurova. Gli Yaman e Fekeli non sanno perché ma, intuendo il pericolo, si coalizzano per sventare la minaccia. Un intervento di Fekeli (spalleggiato da Yilmaz e Demir) alla Camera del Commercio presieduta da Hatip convince tutti gli imprenditori della zona a rifiutare qualsiasi offerta. Hatip, corrotto dai due loschi individui, non è più in grado di aiutarli nei loro intenti e viene minacciato; per evitare ritorsioni, indica Fekeli quale ostacolo alle loro mire.

Saniye si reca da Hatip assicurandogli che si farà carico del debito di Gaffur e costringendo lo stesso a scusarsi con Cetin per averlo accusato ingiustamente del furto dei suoi gioielli. Mujgan fa una folle scenata di gelosia confronti di Yilmaz.

Mujgan ha spedito a Demir un filmino come prova degli incontri segreti tra Zuleyha e Yilmaz. Dopo alcuni giorni di attesa per l’arrivo di un nuovo proiettore dalla Germania, Hunkar e Demir si siedono nello studio per godersi quelle che credono essere delle riprese di alcune partite di calcio. Ma il filmato è scioccante: mostra Zuleyha e Yilmaz in atteggiamenti intimi. Demir, livido di rabbia, impugna la pistola, carica la moglie in auto e la porta via. Mujgan, che ha assistito alla scena, viene pervasa dai sensi di colpa pensando alle drammatiche conseguenze della sua gelosia. Anche Sermin, alla villa per parlare con sua zia dell’inquilino della casa che gli è stata donata, ha assistito alla scena e non capendo la ragione della furia di Demir cerca di capirne il perche’ arrivando a scoprire la causa.

Hunkar e Fekeli si mettono sulle tracce di Demir, che ha portato via Zuleyha minacciandola con la pistola. Nel frattempo, Mujgan racconta del filmino a Behice, che rimprovera la nipote di non aver saputo gestire la situazione. Nel bosco, Zuleyha cerca di convincere Demir della sua innocenza e di non aver in alcun modo macchiato il suo onore. Poco dopo, si sentono degli spari e Demir, sconvolto, rientra in macchina da solo, con le mani insanguinate. Seguici su Instagram.