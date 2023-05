Terra amara, anticipazioni dal 28 maggio al 3 giugno 2023

La nuova settimana di Terra amara sarà caratterizzata da una giornata in cui la soap turca non andrà in onda: si tratta di venerdì 2 giugno, giorno della nostra Festa della Repubblica. Vediamo quali saranno le trame delle puntate in questione:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno 2023

Hunkar e Fekeli si mettono sulle tracce di Demir, che ha portato via Zuleyha minacciandola con la pistola. Mujgan racconta del filmino a Behice, che rimprovera la nipote di non aver saputo gestire la situazione. Nel bosco, Zuleyha cerca di convincere Demir che lei è innocente e che non ha fatto niente per macchiare il suo onore. Poco dopo, si sentono degli spari e Demir, sconvolto, rientra in macchina da solo, con le mani insanguinate. In città, Yilmaz dice a Cetin che non intende accompagnarlo a chiedere la mano di Gulten dagli Yaman per via della gelosia di Mujgan. Sempre in città, Gaffur, ignaro del caos scoppiato alla villa, fa delle commissioni per la proposta di matrimonio di Gulten e si licenzia dal ristorante del signor Selami. Due uomini stranieri, Turgay ed Erol, minacciano di farla pagare a Demir per aver comprato la raffineria.

Le immagini dell’incontro segreto tra Yilmaz e Zuleyha creano scompiglio e paura. C’è chi teme per la vita di Zuleyha, tra cui Yilmaz che la cerca disperatamente, e chi fa i conti con la verità suggerita dal filmato. Fekeli affronta Yilmaz e scopre che l’incontro segreto è tutt’altro che una prova dell’infedeltà di suo figlio e di Zuleyha. Il fidanzamento tra Cetin e Gulten viene rimandato, ma Cetin riceve la notizia troppo tardi e questo causa qualche dissapore. Sabahattin non crede alla teoria del tradimento e cerca di far ragionare Mujgan, ormai accecata dal dolore e dalla rabbia.

Demir è fuori controllo e cede a gesti disperati. Uzum e Adnan spariscono e tutti si mettono sulle loro tracce. La loro scomparsa, unita alla presenza di un’auto davanti alla villa, fa pensare a un rapimento. Demir torna a casa, da solo, e viene informato della scomparsa dei bambini, ma cosa sia successo a Zuleyha resta un mistero.

Durante le ricerche per trovare Adnan e Uzum si riaccendono vecchi rancori tra Demir e Yilmaz. Anche Zuleyha è dispersa, Demir infatti l’ha portata nei boschi con l’intento di ucciderla ma si è fermato prima di compiere l’omicidio. Mujgan continua ad accusare Yilmaz di averla tradita con Zuleyha e decide di scappare in America portando con sé Kerem Ali. Hunkar, Fekeli e Demir attendono una telefonata dai possibili rapitori di Adnan e Uzum.

Adnan e Uzum, che non sono stati rapiti, vengono trovati al villaggio di baracche e riportati sani e salvi alla villa degli Yaman. Anche Zuleyha fa ritorno a casa in condizioni precarie, dopo la notte trascorsa nel bosco. Demir, però, le impedisce di vedere i figli, vietandole di mettere piede alla villa. Il rancore covato da Demir nei confronti di Yilmaz riaffiora, lasciando presagire l’inizio di un nuovo scontro tra i due.

Zuleyha, ripudiata da Demir, che le ha sottratto i figli, vaga confusa, accolta prima da Sermin, e poi, alle baracche, da Huriye. Demir diffida tutti dal darle accoglienza, pena lo scatenarsi della sua collera. Mentre Zuleyha medita il suicidio, Hunkar le fa rivedere i figli. Ma sopraggiunge Demir, che di nuovo, violentemente, la caccia di casa.

Mujgan, in procinto di fuggire per l’America con il figlio, elude Yilmaz che la cerca disperatamente. Hatip apprende preoccupato che il caso Cengaver non è chiuso e commissiona ai suoi scagnozzi un misterioso furto di cavalli. Rasit invita Fadik a una festa, il che suona come una dichiarazione d’amore.

Demir ha cacciato Zuleyha di casa e le nega di vedere i figli. La donna, per disperazione e nel tentativo di dimostrare la propria innocenza, cerca di darsi fuoco nella piazza della città. Per fortuna, Fekeli che si trova nei paraggi, interviene. La salva e la porta a casa, assicurandole la sua protezione. Alla scena però hanno assistito anche Nedret e Berika che si affrettano da Hunkar per raccontarle l’accaduto. Demir quindi viene a conoscenza dei fatti e si precipita da Fekeli per riprendersi sua moglie. Nel frattempo, Yilmaz è andato a Istanbul per cercare di rintracciare Mujgan che ha portato via Kerem Ali e si appresta a fuggire in America. Ma mentre Yilmaz predispone il piano con l’aiuto di alcuni amici, la polizia li arresta con l’accusa di rivendere merce rubata. Seguici su Instagram.